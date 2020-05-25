iPhone Siri 捷徑　將多張相片變成 GIF 動畫教學

iPhone Siri 捷徑是 iOS 12 開始加入的功能，可以簡單為大家完成好多原本繁複的工作。例如今次介紹的捷徑，就可以幫助大家將多張相片組合起來，製作成一張動畫 GIF 檔案。

Apple 收購了原本名為「Workflow」的 App，並在 iOS 12 開始，加入成為 iPhone 的基本功能「捷徑」，讓原本的 Workflow 社群可以為 iOS 用戶繼續製作各種簡單的「程式」。「捷徑」本身就好似一個簡單的程式編寫功能，不過沒有太多時間研究有關程式開發的朋友，其實是可以透過「捷徑」中的「捷徑庫」，找尋其他開發者編寫的「捷徑」使用（由於捷徑始終屬於程式類別，可以使用 iPhone 較多的功能，大家適宜揀選可靠的開發者捷徑去下載）。

↓ Siri 捷徑多張相片變 GIF 動畫教學 ↓

+ 4 + 3 + 2

在 iPhone 進入「捷徑」，打開「捷徑庫」（第 3 個分頁），搜尋「Convert Photos to GIF」，就可以將「捷徑」加入到「我的捷徑」。進入「Convert Photos to GIF」後，就可以在圖庫中揀選多張相連或者全無關係的圖片，製作成動畫 GIF 檔，再儲存或分享給朋友。其實「捷徑」原則上只是一個沒有自己介面的 Apps，所以「捷徑庫」中亦有著多種不同功能的「捷徑」，大家可以再發掘一下。