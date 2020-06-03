BNO續領·居英權│BNO 文件寄英國教學！上門收件　限時減價 $60

【BNO 續領教學整合 2020／居英權】最近有關 BNO 的話題不絕於耳，影印店門外排隊的人，大多為了影印出世紙等有關申請所需文件。由於網上新系統簡化了申請程序，不少申請者在這部分都頗順利，反而是把申報文件寄到英國上出現困難。本文，筆者將分享把 BNO 文件寄到英國的途徑，如你仍未了解 BNO 申請步驟的話，本文也會提供申請教學。

BNO文件寄英國

以往快遞文件到外國，不少人會選擇香港郵政的服務，特別是易網遞（e-Express），雖然郵遞時間要 7 至 14 個工作天，但收費 $85 比其實速遞服務便宜。可是，目前香港郵政已暫停了易網遞﹑特快專遞和空郵掛號等服務，只能寄平郵，而 42 至 54 個工作天的平郵服務，而且英國方面受疫情影批刻緩慢變相令申請要等更久，效率實在太低，筆者不太建議大家選擇。

（香港郵政網站截圖）

Fedex 寄 BNO 申請文件

市埸有亦提供很多速遞的選擇，如DHL、Fedex、UPS 等，現時速遞預約網站Spaceship更為申請人提供速遞優惠，選用 FedEx 的國際優先速遞服務 (IP)時，輸入優惠碼即減 $60。同時，對比各大型速遞公司的服務和收費，Fedex 免費上門收件時，會提供免費的文件套，為申請人的重要文件提供額外的保護。現在已有很多申請正在寄送到英國，想快一步完成續領程序，也較建議選擇只要 2 至 3 個工作天的特快速遞，因為平郵寄文件到英國時，別人可能已收到 BNO 了。畢竟，現在的情況來說，早一點持有有效的 BNO 會比較好。

Spaceship 預約寄 BNO 申請文件步驟：（附優惠碼，使用日期至 2020 年 6 月 14 日 23 時 59 分）

+ 3 + 2

如持有 BNO 的話，筆者也建議進行續領（HK01 圖片庫）

完成表格後會列出所需寄回英國的文件，一般有以下幾項：（筆者建議在郵寄文件上，寫上申請的 Ref.Number，讓當局可以更快找出你的網上申請。）

1﹑原本的 BNO 護照（未剪角），如遺失或被盜，需網上報失底在系統中填寫 LS01 表格（被盜的話要領取報失紙） 2﹑香港永久性居民身份證的雙面彩色影印本 3﹑現時持有的任何未過期之其他國家護照全彩影印本（每一頁，包括封面封底），或可以把護照正本（如特區護照）寄去申請 4﹑一份在過去 12 個月裡辦理且顯示申請人姓名及地址或居住地的文件，如政府信件﹑銀行信件、MPF信件和顧主信件等 5﹑個人和父母（如有）的出世紙雙面彩色影印本

BNO 申請條件

1、BNO 是港英政府的產物，因此在 1997 年回歸後出生的朋友，便沒有申請的資格。 2、BNO 身分為終身有效只要在 1997 年前，曾申請過 BNO 的人，就算 BNO 過期多久，甚至是不見了，也有資格續領。 3、如果你在 1997 年前出生，但當時沒有申請 BNO，其實還有一個機會。就是擁有 BNO 的家長，如果曾經在護照的「included child」中，填寫了你的名字的話，就可以申請。

BNO申請步驟教學（GOV.UK 網站截圖)

BNO 申請步驟

現時已可以在英國政府官網的系統上，進行網上申請。主要步驟大多是填選擇題，以及上載符合要求的相片，如舊 BNO 沒有遺失﹑被盜的話（下文附報失教學），大約 5- 10 分鐘就能完成網上申請。之後只要用 Visa 或 Master 信用卡付款，以及連同所需文件一併寄回英國即可等候審批。

↓↓↓BNO 申請步驟（按圖放大睇）↓↓↓

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「LS01」報失表格（按此進入）

BNO 申請網站（按此進入）