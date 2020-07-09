「立竿無影」今午現身！2020最後機會 手機影超靚無影相4大注意位

實用教學
撰文：
最後更新日期：

【立竿無影 / 天文台氣象冷知識】今日香港中午將會出現一年只出現兩次的天文現象「立竿無影」，屆時在室外豎立竹竿等物件，它們的影子都會消失。究竟為何會出現「立竿無影」現象，又要如何用手機影靚靚「無影」相呢？待內文一一拆解。

「立竿無影」顧名思義，就是看不到影子，屆時如果在室外豎立竹竿等物件，影子都會消失，日夜跟隨大家的影子是否可以「抖一抖」了？

▼▼▼ 先看看之前的「無影」靚相 ▼▼▼

+4
+3
+2

其實「立竿無影」是自然現象，香港每年都會出現兩次，天文台之前亦拆解了 「立竿無影」成因，不過原來在香港情況竟然有些特別！

▼▼▼ 「立竿無影」成因 + 出現時間 ▼▼▼

+31
+30
+29

手機影超靚無影相教學

如果大家想拍下靚靚「無影」相，就要準備好手機或相機再注意以下事項了！

▼▼▼ 影「立竿無影」4大注意位 ▼▼▼

但提提大家，由於「立竿無影」於正午時份出現，太陽直曬天氣炎熱，如果不想手機熱到當機，以下快速為手機降溫方法可以參考參考。

▼▼▼ iPhone、Android 過熱急凍 10 式 ▼▼▼

+5
+4
+3

更多詳情：iPhone、Android 熱到 Hang 機　手機降溫急凍 10 個方法

資料來源：天文台

出門必備天氣App　邊度落雨即時通知

這個App就是港人常用的天文台應用程式「我的天文台」，該App提供「定點降雨預報」服務，可提供未來2小時降雨預報，主要是根據天氣雷達數據，由電腦自動運算出來的結果，並會即時通知用家情況。

▼▼▼ 天文台App「定點降雨預報」使用方法 ▼▼▼

+6
+5
+4

根據天文台預報驗證，首半小時降雨預測準確度約75%。配合手機定位服務，就可以隨時隨地通知用家身處或附近地區會否下雨了。

android版：按此

ios版：按此

香港驚現水龍捲！天變異象？天文台拆解成因話你知邊區最常見
「李氏力場」發功？逼港颱風黃蜂突急轉彎　天文台拆解力場真身
颱風冷知識│天文台拆解逼港颱風減弱　香港安全竟靠台灣、呂宋？
天文台料連續10天驟雨雷暴　教你用App邊度落雨即時通知
【楊柳颱風】冷知識「風球」原來有實體？　天文台料連續多天雷雨
iPhone八達通用定唔用？話你知6大隱藏收費　無用照收錢！
八達通更換｜02年後八達通設聲響通知 3個月內更換 即睇換卡方法
BNO網上續領·居英權│英國將擴大BNO權利　入籍條件及續領方法一覽
BNO 續領·居英權│BNO 文件寄英國教學　DHL﹑FedEX﹑特快專遞比較
交通補貼門檻降至200元　如何攞到盡？iPhone、Android領取教學
iPhone 計算機隱藏使用技巧　必學螢幕手勢操作﹑找回計算結果
Windows微軟推 File Recovery 新工具　拯救回復已刪除檔案
Windows 10 更新嚴重錯誤或令SSD死亡！簡單一步救機於未然！
氣炸鍋炸蔥油餅突爆炸毀廚房！專家教5招防範　2類食物勿放入
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。