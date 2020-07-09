【立竿無影 / 天文台氣象冷知識】今日香港中午將會出現一年只出現兩次的天文現象「立竿無影」，屆時在室外豎立竹竿等物件，它們的影子都會消失。究竟為何會出現「立竿無影」現象，又要如何用手機影靚靚「無影」相呢？待內文一一拆解。

「立竿無影」顧名思義，就是看不到影子，屆時如果在室外豎立竹竿等物件，影子都會消失，日夜跟隨大家的影子是否可以「抖一抖」了？

▼▼▼ 先看看之前的「無影」靚相 ▼▼▼

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其實「立竿無影」是自然現象，香港每年都會出現兩次，天文台之前亦拆解了 「立竿無影」成因，不過原來在香港情況竟然有些特別！

▼▼▼ 「立竿無影」成因 + 出現時間 ▼▼▼

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手機影超靚無影相教學

如果大家想拍下靚靚「無影」相，就要準備好手機或相機再注意以下事項了！

▼▼▼ 影「立竿無影」4大注意位 ▼▼▼

但提提大家，由於「立竿無影」於正午時份出現，太陽直曬天氣炎熱，如果不想手機熱到當機，以下快速為手機降溫方法可以參考參考。

▼▼▼ iPhone、Android 過熱急凍 10 式 ▼▼▼

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更多詳情：iPhone、Android 熱到 Hang 機 手機降溫急凍 10 個方法

資料來源：天文台

出門必備天氣App 邊度落雨即時通知

這個App就是港人常用的天文台應用程式「我的天文台」，該App提供「定點降雨預報」服務，可提供未來2小時降雨預報，主要是根據天氣雷達數據，由電腦自動運算出來的結果，並會即時通知用家情況。

▼▼▼ 天文台App「定點降雨預報」使用方法 ▼▼▼

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根據天文台預報驗證，首半小時降雨預測準確度約75%。配合手機定位服務，就可以隨時隨地通知用家身處或附近地區會否下雨了。

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