經常聽到人說用AirPods Pro好驚掉失，而事實上也的確不時見網民表示耳塞太鬆，或者不小心弄不見了耳機，甚至連充電盒也有斷開的情況。其實除了保養和正當使用耳機外，為AirPods Pro加上一些小配件就能解決不少問題，本文就為大家介紹一些坊間好容易買到的配件用法，及注意事項。

AirPods Pro原裝配件基本上共得可更換耳膠，可是蘋果原廠的耳膠只有3個尺寸，未能完全滿足不同耳形人士，令好多人都指戴耳機時有鬆動，而另一大問題，就是耳塞如果不夠貼耳會影響降噪效果，所以另購耳塞／耳膠是不錯選擇。此外，防掉失配件及保護套的購買上也有些要留意的地方，詳情請點擊下圖觀看：👇👇👇

AirPods Pro好鬆好怕悼失？其實只要加些小配件就能解決。（資料圖片）

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