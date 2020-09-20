iPhone 12轉機過資料｜WhatsApp備份瘦身教學　iCloud不再塞爆

iPhone 12 Pro Max 及全系列推出在即，準備買機的朋友是時候準備 Backup 資料。若果大家使用免費 iCloud 的話，5GB 空位有陣時連過 WhatsApp 都有問題。不如試下將 WhatsApp 備份容量刪減，免費 iCloud 過資料都無問題！

WhatsApp 是香港人不可或缺的通訊軟件，不過拜長輩圖及語音訊息所賜，iPhone 上的 WhatsApp 備份隨時比 5GB 免費 iCloud 容量更加巨型。其實 WhatsApp 備份是容許大家將當中不必要的相片、語音訊息，甚至部份不太重要對話的備份整個刪除！以下就是 WhatsApp 備份縮水秘技，方便大家以 iCloud 將 WhatsApp 轉機。

👇👇👇 iPhone 清減 WhatsApp 備份大小秘技 👇👇👇

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大家只要多揀選幾個沒有用的對話、群組，將當中的影片、相片及語音訊息刪除，理論上應該可以將 WhatsApp 備份壓到 5GB 以下。其實只要根據教學設定，WhatsApp 接收的相片都可以儲存到 iPhone 的相片當中，其實大部份在對話中的相片、影片都沒有保留的必要。

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