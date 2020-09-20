iPhone 12轉機過資料｜WhatsApp備份瘦身教學　iCloud不再塞爆

撰文：區慶威
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iPhone 12 Pro Max 及全系列推出在即，準備買機的朋友是時候準備 Backup 資料。若果大家使用免費 iCloud 的話，5GB 空位有陣時連過 WhatsApp 都有問題。不如試下將 WhatsApp 備份容量刪減，免費 iCloud 過資料都無問題！
WhatsApp 是香港人不可或缺的通訊軟件，不過拜長輩圖及語音訊息所賜，iPhone 上的 WhatsApp 備份隨時比 5GB 免費 iCloud 容量更加巨型。其實 WhatsApp 備份是容許大家將當中不必要的相片、語音訊息，甚至部份不太重要對話的備份整個刪除！以下就是 WhatsApp 備份縮水秘技，方便大家以 iCloud 將 WhatsApp 轉機。
👇👇👇 iPhone 清減 WhatsApp 備份大小秘技 👇👇👇
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大家只要多揀選幾個沒有用的對話、群組，將當中的影片、相片及語音訊息刪除，理論上應該可以將 WhatsApp 備份壓到 5GB 以下。其實只要根據教學設定，WhatsApp 接收的相片都可以儲存到 iPhone 的相片當中，其實大部份在對話中的相片、影片都沒有保留的必要。
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