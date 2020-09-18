iPhone 升級 iOS 14，原來新增了「畫中畫」PIP 播放影片功能，除了 Apple 自家的 Apps 可以用之外，仲可以用來播放 YouTube 影片！YouTube 影片更可以用最高 4K 大小播放？即學 iOS 14 畫中畫影片播放3招秘技！

iOS 14 正式版終於推出，iPhone 用戶已經可以透過 OTA 更新。對於喜歡以 YouTube 播放影片的朋友來說，iOS 14 新增「畫中畫」功能，大家就算未有訂閱 YouTube Premium 服務，一樣可以縮小 YouTube 畫面，一邊聽歌一邊進行其他工作。

👇👇👇 iOS 14 新增 iPhone 隱藏 3 招播片新功能 👇👇👇

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iOS 14 這個新增的「畫中畫」功能，暫時支援 Apple 自家的 Safari、AppleTV+、Facetime 等 Apps，不過理論上亦會逐步支援其他 Apps，但相信官方 YouTube 為了促銷 YouTube Premium 服務，就未必會加入支援。大家要留意的是，若果開啟「自動啟用畫中畫」功能，播放「謎片」時就未必可以第一時間將影片隱藏，應該是留意播放環境是否安全，再考慮是否使用。

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iOS 14 搶先在 iPhone 12 正式推出之前，已經正式提供升級。各位 iPhone 用戶在升級之前，想知道 iOS 14 的各種最新功能？即睇完整文章：iOS 14更新即日上線 一文睇新iPhone介面設計、必學26個隱藏功能