【動物之森／集合啦！動物森友會／Animal Crossing: New Horizons】在Nintendo Switch推出半年仍具人氣。好多玩家都想自己部手機變成遊戲中「狸端機」的Home介面模樣。有設計師製作了動森風格的App Icon、Widget和Home桌面背景圖片，更提供免費下載。

今次使用設計師「gen ̖́ - @ ginkgo island ★彡」（Twitter@okpng）免費分享的24款App Icons（見圖源），在iPhone/iOS 14裝置上示範下如何以捷徑App和桌面小工具Widget來將預設的App Icons轉換成動森風格，製作「狸端機」式Home桌面。

（Gumroad.com/okpng）

👇👇👇iPhone動森桌面App Icon下載教學👇👇👇

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Apple於兩星期前正式推出iPhone用的iOS 14系統更新，今個版本在外觀上帶來了不少改變，尤其於Home介面上可以增加新引入的Widget工具，為用家帶來了更大的風格彈性。只是Apple所提供的Widget種類尚少、風格仍然受限；如果想加入動森／狸克風格的 Widgets，借助第三方Apps來自訂比較輕鬆，例如「Widgetsmith」：

👇👇👇iPhone動森Widget自訂教學👇👇👇

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至於把Apps變成動森狸端機設計風格的Icons，必須透過「捷徑」App的功能來置換主畫面上的App Icons：

👇👇👇iPhone動森桌面App Icon自訂教學👇👇👇

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👇👇👇iPhone動森桌面主頁完成👇👇👇

YouTuber「imAnnaMolly」示範設定動森Look iPhone主頁：

資料來源：okpng@Gumroad、Tech Girlz

同場加映：iOS 14自訂風格Widget

Widgetsmith自訂Widget美化功能博大精深，以上簡單示範了如何使用。此第三方App可以提供多達8種類型的Widget，而且全部Widget的大小、字體、顏色都有大量設定可以調校，讓iPhone用戶終於可以調製出專屬於自己的Home介面。

《Widgetsmith》提供多達 8 種類型的 Widget，而且全部 Widget 的大小、字體、顏色都有大量設定可以調校（圖 Widgetsmith）

3大流程自訂iOS 14個人專屬Widget

初初安裝《Widgetsmith》，可能會覺得它的功能太多太繁複，不知從何做起，但其實它的Widget設定操作可以歸納成簡單的3大流程：

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以上流程完成一半也沒有。想睇埋剩餘步驟？請觀看完整全文：iOS 14自訂風格Widget｜3步教你用Widgetsmith 製個人化Home介面