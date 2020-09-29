中秋節2020｜天文台料多雲賞月無望？3個方法手機自製超美月亮照

【中秋節2020】10 月 1 日就是中秋節，本來大大個滿月是影相打卡的好機會，可惜天公不造美。根據天文台預測，未來幾日假期不單可能多雲，更有可能下雨，不能賞月事小，影不到呃 Like 打卡照事大…

其實現在手機有不錯的工具，已經可以做到比拍攝效果更佳的合成效果，而且步驟不多，幾分鐘就可以做出賞月打卡照！今次介紹的就有《Snapseed》、《Mix 濾鏡大師》兩個 Apps，還有小米手機獨家的「魔法換天」功能！

很多人嘗試用手機影月亮，但手機鏡頭口徑太小，即使拍得到月亮，沒有一定的變焦性能及技術，根本不能夠拍到與肉眼比擬的效果，頂多也就一個小小的光球（蔡浩騰 攝）

手機合成賞月打卡照 3 大方法

【1】Snapseed 二合一大法

首先介紹的是頗著名的免費照片編輯工具《Snapseed》，其內置了數十種不同的功能，更可以「雙重曝光」的方式疊放不同的相片，用來製作合成月亮相片相當合適。

利用以上方法，需要用到不同的月亮相片，筆者就已經在搜羅了幾張效果不俗的，各位可以配合取用👇👇👇

【2】Mix 濾鏡大師

如果覺得自己找月亮圖再調整會太麻煩，可以考慮用《Mix 濾鏡大師》這個 App，當中有一個月亮 Filter 會連相片的顏色一同調整，不過留意，這個 Filter 是需要付費的。

【3】小米專用、魔法換天

以上兩個方法，是利用第三方 App 進行合成，但其實近兩年出產的小米手機是有內置一個 AI 功能「魔法換天」，可以將相片的色水改變、將整個天空換走，當中就包括有月亮效果。

同場加映：一部手機睇月出時間

多雲沒有月亮、再加上疫情關係，可能有部份讀者連出外也想避免，此時用手機掌握一下月亮的「動向」，安在家中「賞月」或有另一番風味？

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