撰文：蔡浩騰
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新冠肺炎第四波殺到，就算政府有《安心出行》App，為己為人，即使近來有空閒時間都是減少外出比較好。
在家苦悶、獨自一人在家看 Netflix 又嫌太枯燥？如今用一個手機 App 就可以做到多機同步睇片，並且可以在同一畫面內進行語音／文字溝通。
3 分鐘設定、用《Rave》同 Friend 同步煲劇
今次為大家介紹的實用手機 App 為《Rave》，是一個影片播映共享平台，用戶除了可以參與世界各地用戶開設的公開影片派對，當然亦可以邀請朋友一同睇片，最重要的是它支援港人最常用的 YouTube、Netflix 平台，且沒有 Android／iOS 系統區隔，只要幾分鐘時間就可以設定好影片派對與朋友一同煲劇👇👇👇
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用電腦睇 Netflix？一樣可以多機同步
如果閣下與朋友慣用的是電腦瀏覽器版本的 Netflix，同樣有幾個插件可以做到多機同步，而且設定也不複雜，今次介紹的就是前稱《Netflix Party》的《Teleparty》👇👇👇
同場加映：Netflix 必裝5大Chrome插件煲劇更爽
單是同步睇片都未夠？在 Chrome 瀏覽器上還有更多插件，安裝後就可以再向上提升 Netflix 的觀影體驗👇👇👇
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