新冠肺炎第四波殺到，就算政府有《安心出行》App，為己為人，即使近來有空閒時間都是減少外出比較好。

在家苦悶、獨自一人在家看 Netflix 又嫌太枯燥？如今用一個手機 App 就可以做到多機同步睇片，並且可以在同一畫面內進行語音／文字溝通。