撰文： 黃正軒 最後更新日期： 2021-01-20 07:00

運輸署新智能咪錶入錶易App遙距繳費+延長泊車時間教學｜運輸署將由2021年1月20日開始分批安裝約12,000部新款路旁停車收費錶（俗稱咪錶），並預計於2022年上半年完成更換全部現有收費錶。 新款咪錶似乎更智能化，聲稱配備感應器以偵測停車位是否已被佔用，提供實時資訊協助駕駛者尋找空置泊車位，更支援遙距付款。除保留八達通支付外，更新增Visa payWave、感應式MasterCard及銀聯閃付的非接觸式信用卡、轉數快、支付寶香港、微信支付及銀聯QR Code等多種支付方式。本文率先展示如何以專屬手機App「入錶易」進行二維碼及電子支付的步驟。

據了解，首批約1,500部新智能咪錶的安裝將會涵蓋全港十八區。下文將教你如何以專屬手機App「入錶易」進行二維碼及電子支付的步驟。

首批約1,500部新智能咪錶的安裝將會涵蓋全港十八區。（運輸署）

新停車收費錶的感應器，以毫米波雷達技術偵測泊車位是否已被使用，而有關的實時資訊會經「入錶易」流動應用程式、「香港出行易」手機版／網頁版及「資料一線通」網站發放，有助駕駛者尋找可用的泊車位。據聲稱，有關感應器只能偵測停車位是否被佔用，不會收集任何個人資料、車輛型號或車輛登記號碼。

除了以上偵測功能提供實時資訊協助駕駛者尋找空置泊車位，新智能咪錶更支援使用新開發的流動應用程式「入錶易」在現場及遙距繳付泊車費。簡單流程如下，即睇：

👇👇👇新智能咪錶/入錶易App繳費教學！點圖放大即睇以付款卡（八達通）或二維碼掃瞄（支付寶）現場付款+以入錶易App遙距付款步驟！👇👇👇

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如果駕駛者要延長泊車時間，也可透過入錶易App處理：

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資料來源：運輸署

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