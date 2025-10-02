打印機斷線、模糊不能印？揭噴墨頭堵塞惹禍　附2招簡易維修方法

對於常使用噴墨打印機的用戶來說，想必都遇到過這樣的問題：打印出來的文字或圖像時不時會出現斷線、顏色失真、字跡模糊的情況，嚴重時甚至直接無法打印。



其實，這類故障大多是由打印機噴頭堵塞，也就是我們常說的「堵頭」引起的。一般而言，打印機若長時間閒置，噴頭內的墨水水分會過度蒸發，進而導致堵頭問題。今天就為大家分享兩種簡單有效的方法，輕鬆解決這一難題。

手動清洗

首先我們能夠手動來清洗打印頭。還能夠手動來清洗打印頭。首先將打印機中的墨盒拆下來，準備一些50℃～60℃的溫水，將溫水倒入一個潔淨透明的杯子中，然後將墨盒底部的噴嘴浸入水中浸泡10~30分鐘。需要注意的是，只要將噴嘴的部分浸入水中即可，不要將整個墨盒放入水中。浸泡10~30分鐘後即可取出，最後使用打印機打印一張測試頁，可檢查清潔後的效果。

也可以用小程序來清洗

如果打印機噴頭堵塞不是很嚴重，能夠進行正常打印，只是打印出來的文檔字跡不清或照片局部顏色偏色，可以使用打印機驅動程序自帶的應用工具來清洗，這種方法比較簡單。

首先需要在控制面板當中，找到打印機，這裏要點擊的是打印首選項，而不是打印機屬性或是屬性。第二步則是點擊應用工具選項卡，先執行左上的噴嘴檢查，這時候打印機會打印一張紙，上面是傾斜的網狀圖，可以很容易的看到是否有斷線、殘缺的地方，如果有，就需要進行噴嘴清洗，也就是左上第二個按鈕。

執行完一次清洗後，就要打印一張噴嘴檢查圖案，看看是否有改進、是否所有線條都完整了。如果圖像不完整，就需要再次進行清洗，直到檢查圖案正常為止。

寫在最後

相信大家掌握了這兩種方法後，可以輕鬆解決絕大多數的堵頭問題。噴墨打印機的堵頭問題在所難免，應當保證打印機的使用頻率，這樣可以最大程度避免堵頭的情況。當然如果自己實在搞不定，可以申請售後服務。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】