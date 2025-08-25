「笑哭」Emoji表情符號再升級　日本爆火攻佔社群引熱潮：超傳神

最近在日本年輕人之間悄悄流行起一種「進階版笑到哭」的表情符號，由日語教師周若珍在社群分享後引發關注。



這款加強版Emoji（ꉂ🤣w），是在原本「笑到歪頭流淚」的圖案左右各加上特殊符號，讓整體情緒看起來更浮誇，彷彿真的笑到不行、甚至拍桌大笑，許多網友直呼太貼切了。

最近日本年輕人之間悄悄流行的「進階版笑到哭」的表情符號。（kkpmg30@threads）

日本爆紅表情符號攻佔台灣社群

在社群聊天中靠表情符號傳遞情緒，幾乎已成現代人溝通的默契語言。近期，一款從日本爆紅的「進階版笑到哭」表情符號悄悄攻佔台灣網友的鍵盤。不同於原本單一的「笑到歪頭流淚」Emoji，這個版本巧妙地在左右加上「ꉂ」等符號，讓整體更具畫面感，像是看見一個人真的笑到停不下來，甚至忍不住拍桌的模樣。

「進階版笑到哭」表情符號不同於原本單一的「笑到歪頭流淚」Emoji，這個版本讓整體更具畫面感，像是看見一個人真的笑到停不下來，甚至忍不住拍桌的模樣。（denis cherkashin@unsplash）

這項創意由日語教師周若珍在自己的Facebook粉專分享後迅速掀起討論熱潮。她開心寫下：「到底是哪位天才想到這個啦？」

日語教師周若珍在自己的Facebook粉專分享ꉂ🤣w這表情符號。（周若珍@facebook）

許多網友不只立刻收藏，還大讚「超級傳神」、「一用就停不下來」，更有人考據「ꉂ」其實來自中國彝文字，意外開啟一場符號文化的小冒險。

為了讓表情輸入更順手，不少iPhone用戶也開始設定快捷文字，一鍵輸入就能發送這個「笑瘋符號」。

在iPhone裏快速輸出ꉂ🤣w的方法！

這波風潮證明了，表情符號早已不只是裝飾，而是一種能具體描繪心情的語言。即使沒有一個字，透過這些巧妙設計的圖案與排列方式，也能瞬間拉近彼此的情感距離。誰說文字才能說話？現在只要一個「ꉂ（ˊᗜˋ）」就能讓你笑出聲，還不快打開訊息試看看。

