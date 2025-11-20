VPN跨區瀏覽無需註冊　免費版可連這兩個地區　Android與電腦通用

1VPN是一個協助使用者加密連線、跨區瀏覽的私人虛擬網路（VPN）服務，主打的是無流量限制，並且採取嚴格的無日誌政策，不收集或儲存任何網路流量資料，進一步提升安全及隱私性。



無流量限制的私人虛擬網路服務

不一樣的是1VPN沒有限制使用者必須先註冊才能使用，即使註冊也不需提供Email或電話號碼，本身有免費和付費方案，免費方案僅能連線兩個地區，付費升級後將可解鎖20個國家地區，無流量限制。

1VPN的功能與特色

1VPN 提供瀏覽器擴充功能和Android應用程式兩種方式，瀏覽器支援Chrome、Edge、Firefox，只需要安裝擴充功能即可跳板至國外連線，擴充功能使用 SSL（TLS）加密，Android 應用程式則是使用VLESS with Reality（X25519 和 ChaCha20-Poly1305），兩者都是強大的加密方式。

和其他 VPN 服務一樣，1VPN 可用於存取區域限制的內容、偽裝成國外連線、防止 ISP 和網路管理員知道你瀏覽過的網站等，亦可避免被追蹤 IP 位址，因為連線時會先連往 VPN，這個過程會經過加密通道，即使中途被截取也無法取得內容。

網站資訊

網站名稱：1VPN

網站鏈結：https://1vpn.org/



值得一試的三個理由：

1. 提供無流量限制的連線，付費方案年繳平均每月僅 $1.99 美元

2. 無需提供 Email 或電話號碼即可使用，結合無日誌政策，提供最佳隱私

3. 支援 Chrome、Edge、Firefox 瀏覽器與 Android 應用程式



