免費加密傳輸分享工具SecureShare使用指南　保護你的文檔私隱

SecureShare是一個臨時的免費檔案分享空間，提供單次使用、自我刪檔和加密傳輸等特性，網站不保存任何用戶紀錄，即使是服務端也無法存取你的資料。



這項服務支援所有瀏覽器，無論是電腦、行動裝置皆可使用，而且不需要額外安裝應用程式，如果需要透過網路分享重要資料，那麼它是一個值得信賴的傳輸工具。

SecureShare會在上傳檔案前先透過使用者的瀏覽器進行加密，解密用的金鑰是隨機自動產生，因為強度夠高、讓暴力破解變得不可行，亦可自行設定檔案下載次數、保存天數（最多只能保存七天）。

在這過程中服務端不會取得使用者的密碼金鑰，因此也無法解密使用者上傳的檔案內容。存取下載鏈結時會在瀏覽器解密檔案，透過正確的密碼金鑰才能取得正確內容，藉此提升檔案的安全性。

SecureShare是開放原始碼專案，相關資訊可在GitHub找到。

網站資訊

網站名稱：SecureShare

網站鏈結：https://securesha.re/



使用教學

1. 選擇並上傳檔案

開啟SecureShare網站後點選「Choose Your File」選擇要上傳、分享的檔案，網站沒有說明可支援的檔案大小或格式，原則上應該都可以正常上傳。

2. 設定進階選項與加密

點選「Advanced Options」開啟進階設定選項，在這裡會看到隨機產生的檔案密碼、刪除條件，預設在檔案檢視一次或是七天後就會刪除，可自行調整（最多不能超過七天）。

檔案加密使用的密碼隨機生成，強度都很高，而且檔案下載鏈結長度也夠，很難被有心人士暴力破解取得檔案。

點選「Get Secure Link」就會開始加密、上傳檔案，如果檔案容量較大，可能需要更長一段時間，因為加密過程會在使用者瀏覽器上進行，加密後才會上傳至SecureShare伺服器。

3. 取得分享鏈結

上傳完成後SecureShare會顯示三個欄位，分別是：

帶有解密金鑰（密碼）的下載鏈結。

檔案下載鏈結。

解密金鑰。



只要直接將第一個網址複製給對方，就能透過SecureShare下載並取得檔案。如果是第二個鏈結會要求使用者輸入正確密碼，要有第三組解密金鑰才能解密、取得檔案。

4. 下載檔案

進入SecureShare檔案下載頁面後，點選綠色的「Download」按鈕就能下載檔案，網站也會提示當下載後檔案就會失效、從伺服器刪除。

5. 檔案自動刪除

若符合上傳者設定的條件時，檔案就會從SecureShare伺服器刪除，其他人也無法再取得檔案，基本上只有使用者的密碼才能讓瀏覽器解密檔案內容。加密解密過程都是在使用者的瀏覽器上進行，相對來說安全性更高。

我的心得

SecureShare雖然和大部分免費空間功能相似，但更適合分享一些敏感資料，整個加密過程在瀏覽器完成，伺服器完全碰不到金鑰密碼，這部分讓整體安全性、隱私又提升更多。

使用者還能自行設定下載次數或保存天數，不用擔心檔案被亂用。如果你也需要一個快速又可靠的檔案分享工具，SecureShare絕對值得一試！

