註冊網站怕洩漏隱私？這免費Email用完即毀　收驗證碼不留痕

Kmail是一款安全、隱私的臨時信箱服務，使用者在打開網頁後就能取得一個免費 Email地址，可以使用24小時，透過暫時信箱保護真實的Email不會受到垃圾郵件侵害。



Kmail臨時信箱服務介紹

Kmail可應用於哪些用途呢？依照服務所述適用於網站註冊、服務試用，發送訊息或回饋、安全測試、參加活動或是一次性通訊。

其實類似的服務功能相近，主要差別還是在於提供的信箱地址有無被阻擋（現在有許多服務預設都會阻擋暫時信箱），此外，也可以收包含附件的郵件，沒有任何郵件數量等使用限制，但是Kmail無法讓用戶自定信箱名稱，只能隨機生成。

Kmail 信箱使用限制與特色

Kmail臨時信箱最多保留24小時，過期後信箱將無法使用，接收的郵件也會被永久刪除，此服務和大多數暫時信箱一樣都只具備收信功能，無法用於匿名寄送Email郵件。

網站名稱：Kmail

網站鏈結：https://kmail.pw/



使用教學

1. 生成臨時信箱地址

開啟Kmail後就會自動生成一個隨機、暫時的Email信箱地址，信箱24小時有效，當有新的郵件就會自動重新整理並顯示於右側收件匣，點選「Copy Address」複製郵件地址，也能取得新的信箱，不過無法自訂信箱名稱（必須使用Kmail生成的地址）。

2. 接收與查看郵件

收到郵件後會顯示於右側，依照Kmail說明通常這在十秒鐘內就會顯示，有需要的話也可點選立即重新整理按鈕，或點選「Get New Mailbox」取得新的Email地址，但要注意的是只要生成新的地址、舊的信箱就無法繼續存取使用，郵件也會全部消失。

3. 閱讀郵件與使用建議

點選郵件標題後就會開啟閱讀頁面，操作起來就如同一般電子郵件服務，只是沒有寄信、回覆功能，不過臨時信箱本來就是為了要保護自己的真實Email地址，大多數都接收驗證信或取得驗證鏈結而已，通常會考慮的是暫時信箱地址有沒有被服務端封鎖，有需要的朋友就試試看吧！

值得一試的三個理由：

1. Kmail提供臨時Email地址，無需透露真實郵箱，確保個人資訊安全

2. 開啟網頁即可自動生成信箱，支援附件接收且無郵件數量限制

3. 無論是網站註冊、服務試用或參加活動皆可使用，適用於多種情境



【本文獲「免費資源網路社群」授權轉載。】