密碼長度比複雜度更重要？專家曝新觀念　強大獨特密碼無需常更換

隨著網路科技發展，詐騙手法越來越科技化，甚至連8字元的密碼也能在短短37秒破解，不過只要增長至16字元，就要花費上百年來能破解，因此現在專家紛紛提出建議，就算相對簡單也盡量使用較長的字元來設為密碼。



綜合外媒體報導，美國資訊科技公司Hive Systems公布2024年密碼破解時間表，依序列出駭客破解不同密碼組合所需的時間，一組只含數字的8字元密碼，只需要37秒就可以破解，若是只含數字的16字元密碼則需要119年才能試出答案。

Hive Systems公布2024年密碼破解時間表（hivesystems）

而一組結合數字、大小寫字母和符號的8字元密碼，駭客要破解需要至少花上7年時間。因此專家表示，目前現行網站要求設定須含字母、數字或符號的8字元密碼，顯然需要提高標準，因為即便是相對簡單的數字密碼，只要長度足夠長，就能讓駭客花費更久時間，也就等於更不容易被盜竊帳號。

另外要注意的是，如果該組密碼曾經遭竊，或是曾在不同的網站上使用過，甚至是字典收錄的單字，都會減短破解密碼的所需時間。

而過往不少專家建議「經常變更密碼」來避免被盜，但多次變更密碼可能讓使用者選擇強度較弱或重複採用相似密碼，反而更加危險，因此現在專家認為「強大且獨特」的密碼只要未被破解，就可不必變更，一直使用下去。

