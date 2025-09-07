25億Gmail用戶資料恐有外洩危機　Google力推Passkey強化帳戶安全

駭客集團ShinyHunters近期成功入侵Google資料庫，據傳可能導致高達25億Gmail用戶的個人資料外洩。



Google威脅情報團隊（Google Threat Intelligence Group）今年6月發現，駭客組織UNC6040（ShinyHunters，閃電獵人）近期針對全球多家企業展開語音釣魚（vishing）攻擊，專門鎖定Salesforce（賽富時）平台進行大規模數據竊取。

+ 7

Google威脅情報團隊分析指出，這波攻擊並非仰賴技術漏洞，而是透過冒充IT人員誘導受害員工授權惡意應用程式，導致敏感資料外洩。更令人憂心的是，駭客往往在數月後才展開勒索行動，向受害企業索取比特幣贖金，並揚言公開數據，顯示企業面臨的雲端資安威脅正不斷升級。

駭客假冒IT騙授權！Google、Adidas疑個資外洩

UNC6040（ShinyHunters）此次攻擊的最大特點是「人性弱點」的利用，而非系統本身的技術缺陷。駭客假冒IT支援人員，透過電話聯繫目標企業員工，指引對方進入Salesforce的「連接應用程式」設定頁面，並授權一個經過修改、偽裝成官方工具（如Data Loader，資料載入器）的惡意應用程式。

一旦授權完成，駭客便能利用該應用程式的大量數據存取權限，迅速匯出企業內部的客戶、銷售、營運等敏感資訊。更進一步，駭客還會橫向移動至其他雲端平台（如Okta、Microsoft 365），擴大攻擊範圍。

值得注意的是，這些攻擊行為完全未利用Salesforce本身的漏洞，純粹依賴對員工信任機制的操控。據BleepingComputer報導，受影響的企業包括谷歌、愛迪達、安聯人壽、澳洲航空、路易威登、迪奧、蒂芬妮、潘多拉、香奈兒等多家國際知名企業。

駭客攻擊將致嚴重私隱外洩危機（Kevin ku＠pexels）

據Google威脅情報小組說明，本次事件中威脅行為者（UNC6040）在入侵Salesforce企業後，檢索到的資料僅限於「基本的、大部分公開可用的商業訊息，例如企業名稱和聯絡資訊」。這些資訊屬於中小型企業的聯絡資料和相關記錄，並未涉及敏感個人資料或財務資訊。換言之，消費者Gmail及Cloud帳號並未直接受損。

Google已於8月8日以電子郵件通知受影響用戶，並再次呼籲所有Gmail及Google Cloud（谷歌雲端）帳號持有者，應隨時警覺可疑活動，並儘速變更密碼。

25億Gmail帳戶外洩？未必，但改密碼確實有用

針對此案，包括《Forbes》、《Economic Times》等外媒報導指「Google證實全球高達25億用戶面臨帳戶遭竊風險」，但經查Google威脅情報團隊並未提出這種說法。

建議經常更改密碼以防衛網絡攻擊（Markus Spiske ＠pexels）

趨勢科技表示，雖Google已確認沒有用戶密碼被盜，但駭客除了透過社交工程與釣魚詐騙外，還會將資料外洩名單作為攻擊清單，進行「暴力破解」（Brute Force Attack），針對外流的Gmail帳號，批量嘗試輸入常見密碼組合，例如「123456」、「password」或生日日期，藉此成功登入帳戶。由於許多使用者仍習慣使用簡單或重複密碼，可能讓駭客得以快速突破防線。

趨勢科技建議，可利用（ID Protection）的個資檢查功能輸入Gmail帳號，立即檢查是否已遭外洩。

如何快速變更Gmail密碼

用戶可依照以下步驟在各裝置上快速變更密碼：

網頁版：進入Google帳戶，點選「安全性」，於「登入Google」下選擇「密碼」，重新登入後輸入新密碼並儲存。

Android（安卓）裝置：進入「設定」>「Google」>「管理Google帳戶」，選「安全性」>「密碼」，重新登入後更改密碼。

iPhone/iPad：開啟Gmail應用程式，點選右上角個人頭像，選「管理Google帳戶」>「個人資訊」>「密碼」，重新登入後輸入新密碼。



什麼是Passkey？如何啟用？

Google Passkey（密碼金鑰）能讓你用指紋、臉部辨識或裝置解鎖，取代傳統密碼登入 Google帳戶，提升安全性並防止密碼外洩。以下是標準啟用流程：

１. 前往Google官方「密碼金鑰」設定頁：建立密碼金鑰。

２. 登入你的Google帳戶。

３. 點選「管理你的Google帳戶」→「安全性」→「您登入Google的方式」→「密碼金鑰」。

４.按下「建立密碼金鑰」並依指示完成裝置驗證（如指紋、臉部或PIN碼）。

５.設定完成後，日後登入Google帳戶時，系統會自動提示使用Passkey，無需再輸入密碼。



相關文章：全球最危險密碼Top 10 駭客1秒就能破解 多樣化排列組合才安全

+ 18

延伸閱讀：

史上最大宗！中國40億筆個資外洩：微信、支付寶⋯消費紀錄全外流，對台灣人有影響嗎？

全球100大AI出爐！Google大艦隊成贏家：除了ChatGPT，還有哪些好用AI工具？

【本文獲「數位時代」授權轉載。】