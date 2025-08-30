八達通內Sony晶片爆保安漏洞　八達通：客戶獲多重保障　無受影響

日本科技巨擘Sony的FeliCa晶片近日被發現存在保安漏洞，有可能被駭客盜取數據，涉及2017年前出貨的舊款型號。該晶片廣泛應用在全球的交通卡，香港八達通更早於1997年已選用。資訊科技商會榮譽會長方保僑表示市民毋須擔心，因八達通另外加設不同的加密及認證技術，相信數據仍然非常安全。



八達通回應指，客戶沒有受事件影響，可繼續如常安心使用八達通卡，其卡内的餘額款項及客戶資料，均獲得妥善保障；又強調已採取多重而嚴謹的安全防護機制，並定期委託第三方審查。



八達通表示，已收到有關Sony特定型號晶片的安全事故報告，強調客戶沒有受事件影響。（資料圖片）

八達通強調卡内的餘額款項及客戶資料，均獲得妥善保障。（資料圖片／梁鵬威攝）

日本科技巨擘Sony發出警告，旗下廣泛應用於全球非接觸式支付系統的FeliCa晶片，部份2017年前出貨的舊款型號，存在保安漏洞，即有可能被駭客奪取數據。現時全球多國的交通卡都選用該晶片技術，包括日本Suica（西瓜卡）、新加坡易通卡等，歷史更久遠的香港八達通早於1997年率先選用。

八達通舊卡晶片疑有保安漏洞 方保僑︰已另設加密及認證技術

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，若駭客成功通過不法途徑奪取數據，除了獲取客戶的交通及消費記錄外，更可轉移卡內的儲值金額。不過他認為市民毋須擔心，因八達通另外加設不同的加密及認證技術，相信數據仍然非常安全。

就好似屋企裝咗把鎖，原本好易開，但我唔係得把鎖，仲有防盜眼、防盜鏈、屋企看更，所以唔使咁擔心。 香港資訊科技商會榮譽會長方保僑

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。（資料圖片／夏家朗攝）

iPhone等手機同樣採用涉事晶片 料更新便可修復漏洞

方保僑又指，部份舊款iPhone或Samsung手機同樣採用FeliCa晶片，因此當時八達通卡才可加入至手機，僅靠輕觸式便可付款。不過，他強調只是一個小問題，相關手機公司的工程人員只要更新程式碼，便能修復該安全漏洞。

翻查資料，其實隨着八達通不斷更新技術，由2020年開始已推行恆常的換卡計劃。最新第22批「到期」八達通將於11月22日失效，市民只要聽到「嘟嘟嘟」的拍卡聲音，代表需要到八達通服務站免費更換。

八達通由2020年開始已推行恆常的換卡計劃。（網上圖片）

八達通︰無客戶受影響

八達通回應指，已收到有關Sony特定型號晶片的安全事故報告，強調客戶沒有受事件影響，繼續如常安心使用八達通卡，其卡内的餘額款項及客戶資料，均獲得妥善保障。

八達通表示，整體系統包括八達通卡、讀卡器及後台系統，均一直採取多重而嚴謹的安全防護機制，並定期委託第三方進行安全審查，以確保交易安全及保障客戶。

八達通又指，監察系統內可疑活動是日常營運的重要一環，八達通設有恆常、完善的通報機制，確保一旦發現異常情況時，可迅速與相關監管及執法部門緊密合作，以進行調查及妥善處理。