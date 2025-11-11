iPhone 17 Pro純eSIM版續航真相　實測打臉官方　這項目不升反降

今年除了iPhone Air徹底取消實體卡槽之外，蘋果還在美國、加拿大等多個市場推出了純eSIM版iPhone 17 Pro/Pro Max。



得益於實體卡槽騰出的空間，對應機型增加了電池容量，續航相對也有所提升。

+ 3

蘋果官方給出的數據如下：

國行實體SIM版：iPhone 17 Pro視頻播放最長31小時、流媒體播放28小時；Pro Max分別為37小時、33小時。

美版eSIM版：iPhone 17 Pro視頻播放最長33小時、流媒體播放30小時；Pro Max分別為39小時、35小時。

GSMArena按標準化流程測試，eSIM版iPhone 17 Pro綜合續航16小時12分鐘，較實體SIM版（15小時23分鐘）多出49分鐘，整體提升5.3%。

具體場景表現如下：

網頁瀏覽：提升最明顯，eSIM版續航13小時41分鐘，比實體SIM版（12小時39分鐘）多超1小時；

遊戲測試：eSIM版續航10小時58分鐘，較實體SIM版（10小時14分鐘）延長44分鐘；

通訊測試：eSIM版續航24小時01分鐘，比實體SIM版（23小時14分鐘）多47分鐘，提升約3%；

視頻流媒體：eSIM版續航22小時40分鐘，略低於實體SIM版（22小時47分鐘），多次複測後仍未出現蘋果宣稱的「多2小時」差異。



延伸閲讀：iPhone將取消所有傳統按鍵？機身無孔更耐用防水 將在這時推出（點擊連接看全文）

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】