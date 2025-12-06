電腦USB接口顏色藏玄機　紅藍黃白各代表甚麼　一文看懂功能區別

USB接口大家都用了很多年了，對它也是無比熟悉了……了吧？你有沒有注意到這個接口居然還有好幾種顏色？從常見的黑色、白色，到特殊的藍色、紅色，再到相對小眾的黃色、紫色、綠色，這些顏色並非單純的裝飾，而是代表着不同的含義。



白色USB接口通常是早期的USB1.0/1.1，理論傳輸速率僅為12Mbps，早已經被淘汰。雖然速度太低，但是相對於PS/2設備真正的實現了熱插拔和即插即用。

+ 2

最常見的是黑色USB接口，多對應USB2.0標準，理論傳輸速率為480Mbps，屬於低速接口，因此常用來連接鍵盤、鼠標、遊戲手柄等設備，供電輸出通常在5V/0.5A左右，僅能滿足小型設備的基礎供電，目前在桌上電腦主板上仍有服役。

藍色USB接口是USB3.0的標誌性設計，接口旁邊通常印有「SS」標識，此時理論傳輸速率達到5Gbps，通常用於移動硬盤、隨身盤等設備，供電輸出達到5V/0.9A，能為早期的一些手機、平板電腦充電。

藍綠色/淺綠色是USB3.1的顏色，但並不常見，尤其是現在改名叫USB3.2 Gen1後倒是經常使用USB3.0的藍色接口，理論傳輸速度最高達到10Gbps，部分還支持USB PD快充協議，充電功率可達60W以上，甚至能為輕薄筆記本供電。

紅色USB接口通常為更高速的USB3.2 Gen2標準，傳輸速率高達20Gbps，因此常用於現在主流的移動固態硬盤PSSD，支持USB PD快充協議，甚至還支持關機狀態下充電。

上述顏色的基本都是為數據傳輸功能，還有一些比較另類的顏色，主要是和供電有關係了。

黃色USB接口的核心特性是「關機充電」，常見於一些筆記本、顯示器上，通常基於USB2.0或USB3.0標準，但供電設計更特殊，即使處於關機、休眠狀態，依然能保持5V/2A左右的輸出，旁邊往往還有充電的符號標識，可給手機、耳機充電。

綠色USB接口通常被用於高通的QC快充接口，通常只能在充電器上看到；橙色USB接口通常被用於PD快充接口，和綠色一樣基本只能在充電器上看到；紫色USB就比較罕見了，通常出現在華為的充電器上。

USB接口的顏色可以說是快速識別性能的「視覺語言」，但並不是標準和推薦的方法，USB3.0規範中也沒有規定USB接口必須使用什麼顏色，廠商們使用其他顏色可能只是為了更直觀地和2.0接口作區分，而且通常比較任性。

例如很多主板的USB3.0接口就是黑色，有的USB3.2 Gen2也可能是藍色，而有的主板用橙色USB只是說明該接口是用來升級BIOS。因此不要光看接口的顏色，還要看旁邊的標識，大家記住了嗎？

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】