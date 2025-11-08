micro USB也能正反盲插！新型插頭媲美Type-C　但速度竟是這樣

如今Type-C接口基本統一了各類移動設備，相信大家喜歡它的主要原因之一，就是不用分方向盲插，這可比上代的micro USB接口方便不知道多少倍。



micro USB是USB2.0標準的一個便攜版本，由USB標準化組織美國USB Implementers Forum（USB-IF）於2007年制定完成，智能手機/平板電腦進入Android時代後都統一使用micro USB（蘋果除外），還在充電寶、藍牙耳機、攝像頭、行車記錄儀等數碼產品上廣泛使用。

從外觀看，micro USB接口上窄下寬不對稱，同時有數據引腳的塑料片緊挨着最長的底邊，可以說是妥妥的防呆設計，我們在充電/數據傳輸的時候需要對準方向，可以說有點反人類，如果是睡前充電的話，估計這時候也要睡意全無了。因此採用對稱的Type-C接口正反都能插，深受人們的歡迎，至於是USB2.0還是3.0，似乎已經不那麼重要了。

雖然Type-C接口已經成為主流，但目前仍有不少使用micro USB接口的設備在服役。為了提升使用體驗，能夠正反插的micro USB插頭被發明了出來，它無需對設備的接口做任何改動，只是插頭方面進行了全新的設計，即可達到我們想要的效果。

從上圖看，全新的micro USB取消了原來的不對稱設計，接口呈現橫軸對稱，這與Type-C幾乎如出一轍，看起來有點像遊戲中的水晶石，而且就連固定接口的彈簧片設計也被保留了下來。同時，插頭引腳部分設計成了兩個開槽，這樣真正實現了正反插，恐怕USB-IF打死也想不到micro USB還能被魔改成這樣。

不過這種能盲插設計的micro USB固然方便，但其僅僅支持USB2.0數據傳輸，而且對於快充的支持也非常有限，加上現在Type-C已經一統江湖，因此頗有「沒用」的意味。但是考慮到一些老設備仍在服役，因此這類線材還是有它用武之地的。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】