Type-C不止充電快？雙向供電到投屏外　24針腳藏黑科技還可這樣用

憑藉不分正反和超強兼容的優勢，手機、筆記本幾乎已經全線換用了Type-C接口，曾經頑固的蘋果全家桶也已經擁抱Type-C，大多數主板和不少機箱也用上了Type-C接口。那麼提供了多達24個針腳的Type-C接口都有哪些功能呢？



首先自然是高性能的電力傳輸。Type-C支援USB PowerDelivery（PD）協議，可以根據連接設備的需求，動態調整輸出電壓和電流，以提供合適的充電功率。一般情況下，Type-C接口能夠提供最高100W的功率輸出。這意味着它不僅可以為手機、平板電腦等小型移動設備快速充電，還能為筆記本電腦等大功率設備供電。

相比傳統的充電方式，使用Type-C 接口充電更加便捷，用戶無需攜帶多種不同規格的充電器，一根Type-C 線就能解決多種設備的充電問題，大大簡化了出行裝備。而且Type-C接口還支援雙向供電，可以實現手機給手機，或手機給耳機充電，在一些特殊場景下非常實用。

在常見的USB 3.1 Gen2標準下，Type-C接口的最高數據傳輸速度可達10Gbps ，這一速度是USB 3.0 傳輸速度的兩倍以上，更是USB 2.0傳輸速度的二十多倍，意味着傳輸高清電影只需幾秒鐘就能完成。

一些支援Lighting 3協議的Type-C接口，其傳輸速率最高可達40Gbps 。這意味着用戶可以在極短的時間內傳輸海量數據，如進行4K視頻的剪輯、大型遊戲的安裝等操作時，數據傳輸的等待時間將大幅縮短。當然，高速傳輸需要輸出輸入設備以及線材都滿足USB3.1，但大多數手機的Type-C接口其實是USB 2.0協議，只能跑到60MB/s，所以高速傳輸還得靠隨身碟或移動固態。

除了數據傳輸和電力傳輸外，Type-C接口還具備豐富的擴展功能。通過使用Type-C擴展塢，我們可以將單一的Type-C接口擴展為多個不同類型的接口，如HDMI接口、VGA接口、USB接口、以太網接口（Ethernet）等。這樣一來就可以在不增加設備物理接口數量的情況下，連接更多的外部設備，極大地拓展了設備的功能。

在娛樂方面，Type-C接口的擴展功能也能為用戶帶來更好的體驗。比如，通過Type-C 轉HDMI線或擴展塢，用戶可以將手機或平板電腦上的視頻、遊戲等內容投屏到大屏幕電視或顯示器上，享受更大尺寸屏幕帶來的視覺衝擊。同時，還可以連接音響設備，提升音頻效果，打造出家庭影院般的娛樂體驗。

Type-C接口憑藉其便捷的正反插設計、高速的數據傳輸能力、強大的電力傳輸功能、豐富的擴展功能以及音頻傳輸功能等，成為了現代電子設備中不可或缺的重要接口，未來Type-C有望成為生活中最常見的接口，為我們的生活和工作帶來更多的驚喜和便利。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】