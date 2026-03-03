抽濕機擺錯位會嘥電？台電揭3大慳電貼士　做錯呢步小心電費狂飆

天氣突然轉涼，越來越多天連日陰雨綿綿，室內空間潮濕，家家戶戶紛紛開起除濕機，台電（台灣電力公司）提醒，除濕機（抽濕機）使用前務必先清理濾網，使用時也要記得關上門窗，並放置在室內空間中央、空氣流通且平坦的空間，才能讓除濕機有效發揮功能。



台電教3貼士慳電又延長除濕機壽命

台電在Facebook專頁分享，又到了濕冷的季節，使用除濕機前，記得先確認以下幾點，才不會讓除濕機「做白工」。

第一是清潔濾網，久久沒用的除濕機會讓灰塵附著堆積，不僅除濕效率變差，也會影響室內空氣質素，建議2~3周就要定期清理濾網，每年可慳下8%用電；



第二是關閉門窗，除濕機是讓室內濕度降低，開除濕機時如果門窗沒關，會讓室外濕氣繼續流入，濕氣一直除不完，除濕機就會更耗電。



第三是擺對位置，除濕機的使用效果與擺放位置關係密切，放在合適位置除濕才更有效率，建議放置在室內空間中央處，要是空氣流通且平坦的空間，放在牆邊或角落不僅空氣較不流通，也影響除濕機散熱功能。



1NG習慣「多交1500元（新台幣，下同）電費」

還有網民提問「除濕機開一整天會很耗電嗎？」台電表示，其實能算得出除濕機到底耗了多少電，只要查看能源標籤，將額定除濕能力（公升／日）除以能源因數值（公升／千瓦小時），就能算出用電量。

另外，台電也建議選擇能源效率1級的除濕機，能最慳電。舉例來說，兩台容量同樣是10.5公升的除濕機，一台是1級能源標籤，額定除濕能力10.5、能源因數值2.47，使用一天耗電度數=10.5/2.47=4.3度；另一台是能源效率第4級，額定除濕能力10.5、能源因數值1.72，使用一天耗電度數=10.5/1.72=6.1度，用每度電4.14元（香港每度電約在1.4至 1.6港元）來算，等於每天增加25.25元電費，兩個月會多出約1500元（約372港元）電費。

【延伸閲讀】慳電膽真較慳電？台電揭這款燈膽能省6成電 且壽命長效率高！👇👇👇

+ 2

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：家中潮濕不能直接開除濕機！台電曝1NG習慣「多繳1500元電費」，3撇步省電又延長壽命】