Apple 2026年「拋棄」多款設備！包括iPhone 11 Pro　後續能用嗎

2026年剛開始，Apple就宣佈：截至2025年底，iPhone 11 Pro、2020款13吋MacBook Air等機型被列入「過時與停產產品」名單。



如果你還在用這些設備，不用太擔心。Apple一直有這個做法，定期把老產品加入名單，主要是逐步減少維修支持，不影響正常使用。

在Apple官方定義中過時產品指停止發售超過5年但未滿7年的設備，停產產品則指停售超過7年的產品。

根據這個定義，此次受影響的產品主要是在2019年末至2020年發布的一些產品。主要產品就包括iPhone 11 Pro系列、2020款的13吋Retina MacBook Air以及Apple Watch Series 5等。

那麼對於普通用戶而言「過時與停產產品」意味着什麼？Apple是不是就完全放棄了這些產品了？

這個其實要具體問題具體分析，Apple對於不同產品的支持力度也是不一樣的。

首先是對於過時產品，在零件庫存允許的情況下，Apple官方和授權服務商仍可能提供維修服務，但無法保證零件供應。

簡而言之，基礎的維修服務大概率是有保障的，但對於停產產品則完全停止所有硬件維修服務。

而這次涉及到的iPhone 11 Pro系列、2020款的13吋Retina MacBook Air以及Apple Watch Series 5都只是被歸類到了過時產品而非停產產品。

至於說Apple對待「過時與停產產品」的具體支持則更為複雜一些，比如已經被列為過時產品的iPhone 11 Pro仍然可以升級到最新的iOS 26系統，雖然在體驗以及具體的功能上可能與新的iPhone存在差距，但可以看得出Apple對iPhone的支持還是比較好的。

況且，iPhone 11 Pro是Apple首款搭載三攝像的iPhone，甚至可以說Apple iPhone Pro系列專業的影像功能也是從iPhone 11 Pro這一代開始的。

2020款的13吋Retina MacBook Air的軟件支持情況則要稍微差一點，目前系統更新止步於macOS Sequoia。

這一代的MacBook Air對於Apple也有着重要的意義，它是Apple最後一代採用Inte X86架構i晶片的產品，此後Apple的筆記本電腦全面轉向自研的M系列晶片，如今Apple把這 MacBook Air列為過時產品似乎也在為X86時代畫上一個句號。

至於說Apple Watch Series 5也止步於watchOS 10。

它是首款支持AOD常亮顯示的Apple Watch至今仍有很多用戶在使用。

其實許多過時產品仍然可以正常使用，絕大多數功能其實都不受影響，包括設備的激活、iCloud雲服務等都是可以正常使用的。

只不過這些過時產品的安全更新會逐步停止，同時如果設備要維修的話就需要儘快了，因為相關的庫存備件也會逐步減少。

在老狐看來，在發布新機型的同時逐步淘汰老舊的機型是很正常的，用戶倒也不必過於焦慮。

因為每個產品都有它的生命周期，廠家不可能永遠提供售後支持。而Apple在老舊設備的軟硬件支持這方面已經做到了業界標杆的水準，已經比許多友商做的要好。

發布於2019年的iPhone 11 Pro居然還可以升級最新的iOS26系統，Apple為這款手機提供了整整6年的軟件更新和售後服務。

要知道許多友商，就算是3年前發布的旗艦手機也早已停止了系統更新。

這麼一對比的話Apple真的堪稱業界良心。

就算是搭載Intel處理器的MacBook Air電腦，Apple也提供了長達4年多的軟硬件支持，想當年微軟更新個Windows 11因為強制要求搭載TPM 2.0晶片，導致一大票沒有這個晶片的電腦無法升級Windows11。

事實上，老狐一直非常欣賞Apple對老產品提供的支持，毫不誇張的說在這方面，Apple就是T0級別的存在，這也是Apple每年出新款產品，但老款產品依舊保值率較高的原因。

說白了，Apple願意較長時間的為產品兜底。

一般而言，如果Apple都把這款產品列為過時產品或者停產產品的話那就說明它真的是太老了，基本的用戶體驗已經很難保證了。

以2020款的MacBook Air電腦為例，它使用的仍然是老舊的Intel晶片，不管是晶片架構還是晶片性能以及能效比方面與現在Apple採用的M系列晶片都相差甚遠再考慮到用戶使用年限以及電池壽命衰減等問題。

Apple將它列為過時產品也屬正常舉措。

老狐其實非常贊同Apple這種定期更新「過時與停產產品」列表的做法，一方面是讓用戶有充分的心理準備、保障用戶的知情權。

另外一方面也合理地控制自身的運營和維修成本。當然這一切的前提是Apple本身就已經提供了足夠長的產品和售後支持。

至少目前看來Apple在這方面做得是很優秀的。

最後，還在堅持用iPhone 11 Pro和2020款MacBook Air的朋友可以在評論區留言。

