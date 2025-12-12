iPad 12規格曝光！iPhone 17同款晶片+8GB RAM 記憶體暴增全為它
撰文：快科技
iOS 26系統代碼中出現了iPad 12的蹤跡，這款平板電腦有兩個版本，代號分別是J581和J588，它將搭載A19晶片，這與iPhone 17標準版使用的SoC相同。
據悉，A19晶片基於台積電3nm工藝製程製造，採用6核心設計，包括2顆性能核心和6顆能效核心，支持硬件級光線追蹤，還集成16核神經網絡引擎，可在本地流暢運行70億參數大模型，支持即時語音翻譯、圖像生成等端側AI任務。
對蘋果來說，這是第一次在平價iPad上使用3nm晶片，上代產品iPad 11搭載的是A16處理器，採用台積電4nm工藝製程。
另外，iPad 12還將配備8GB DRAM，支持Apple Intelligence。截至目前，除內地版本外，蘋果旗下的iPad Pro、iPad Air、iPad mini等都已支持Apple Intelligence，iPad 12是蘋果最後一款支持Apple Intelligence的平板電腦。
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】