iPhone Safari 使用秘技｜iPhone 用家上網時，應該大多使用內置的 Safari 瀏覽器。雖然日日都用 iPhone 上網，但其實 Safari 內仍有很多實用隱藏功能，在日常使用中沒有發現的，包括透過「閱讀模式」移除廣告﹑關螢幕聽Youtube﹑一次翻譯網站等。學以下幾招 Safari 使用秘技後，使用上就更得心應手。



平時用電腦上網時，如果想在網頁上快速搜尋關鍵字，可以直接按「Ctrl+F」輸入搜索，不過使用 iPhone／iPad 時，很多人都不知道原來可以透過網頁地址的位置，輸入關鍵字做到「Ctrl+F」的效果。透過這個功能，就算在 iPhone 上也能快速在網頁找到自己想看的內容。

👇👇Safari 使用秘技：iPhone 做到「Ctrl+F」3步搜索關鍵字👇👇

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【方法一】

1）打開Safari App，進入網站後點擊最上方的網頁地址。

2）直接在網址位置輸入想搜找的關鍵字，如圖中的「Mirror」，再按最下方的「此網頁（X個符合項目）」

3）回到網站畫面後，如果該關鍵字出現在網站上，就會用黃色醒目提示，和電腦的「Ctrl+F」效果一樣。



【方法二】

1）打開Safari後，在最下方的功能bar中，點擊「分享」。

2）打開「分享」功能後，拉到最底點擊「在網頁中尋求」。

3）回到網站畫面後，鍵盤上的位置可輸入關鍵字，如果該字出現在網站上，就會用黃色醒目提示，和電腦的「Ctrl+F」效果一樣。



👇👇10個iPhone用家必知Safari小技巧👇👇

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除此之外，Safari 還有很多用家不知道的使用技巧，如長按分頁鍵可一次關閉所有分頁﹑長按分頁畫面下方的「+」可以快速復原所有分頁﹑打開閱讀模式可以令網頁上的廣告消失，以及令下方的工具列隱藏同一時間查看更多網頁內容等。以上還有數個用家必知的 Safari 使用小技巧，可以點圖再詳細了解。

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