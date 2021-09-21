iOS 15、iPadOS 15已經可以升級啦！不過用家在update之前，不如先睇睇8點注意事項，以免在升級過程有出來錯誤，令重要的資料毀損！更有對應升級機種一覽表，即睇你部機能夠升級至iOS 15。



iOS 15更新功能（Apple）

【注意事項01】確認你的機種是否支援iOS 15 / iPadOS 15

↓ iOS 15 支援 iPhone 全列表 ↓

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↓ iPad OS 15 支援 iPad 全列表 ↓

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【注意事項02】備份 iPhone / iPad 主機上資料

今次iOS 15 ／ iPadOS 15是大型更新，如果中間出差錯變「白蘋果」就大件事，絕對要先將手機內所有資料先Backup。如果你有另租iCloud空間就最簡單，否則就駁電腦用iTunes備份。



點圖放大看，其餘升級前注意事項

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切記：升iOS不一定令你的使用體驗變得更好，尤其一般用家，最好連自動更新都關閉了它，以免手機在半夜先斬後奏。

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