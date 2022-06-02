梅雨季經常陰天下雨，想在太陽底下晾乾衣物和殺菌都不容易，不少人更直接在室內（如浴室）晾衫，避免突如其來的驟雨弄得幾天也未能乾衣。台灣林口長庚醫院毒物實驗室護理師譚敦慈指出，只有在晾衫前做多幾個步驟，就可以避免發臭和發霉，即使是有乾衣機也不夠，因為乾衣機﹑洗衣機也可能是衣服發臭的其中一個原因。



防霉方法

在雨天時，無可避免會在室內晾衫，但專家提醒，這會令室內的濕度上升，容易滋生黴菌。因此，在晾衫前可以再進行多一次脫水，盡量把水分排走。同時，即使是沒太陽﹑天氣寒冷或雨天，也建議打開 金窗戶，盡量令室內空氣流通，避免細菌在半乾的衣服上滋生。

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室內晾衫，部分人會選擇掛在浴室內，不太霸佔日常生活空間外，也不用擔心滴水問題。不過，專家建議浴室內的濕毛巾﹑未乾的沐浴用品﹑積水，都有助黴菌滋生，因此在這晾衫更容易令家居發霉。

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防臭方法

當衣服洗好後，應第一時候打開洗衣機蓋，並把衣服拿出來晾乾，避免衣服悶在洗衣機內產生臭味。另外，洗衣機也是令衣物有臭味的原因之一，專家建議，以一家四口的家庭為例，1～2個月就要清潔一次洗衣槽，以免滋生細菌和黴菌。

資料來源：中時新聞網

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