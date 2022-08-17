6個開冷氣小技巧　睡眠模式慳2成電　出風角度這樣調會更冷更節能

總是聽你說「捨不得開冷氣，就是怕電費高」。可這炎炎夏日還有一兩個月才結束，總不能把自己熱到中暑吧？



講真，冷氣該開就開，何必在乎那一點電費。如果你真的想要一邊開冷氣一邊給自己的荷包省點錢，不妨看看今天這六個開冷氣同時省電的小技巧，照著做就完事了！

▼▼▼6個開冷氣小技巧▼▼▼

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1）出門不到半小時，就別關冷氣了

家裡長輩總說：出門了把冷氣關掉。然而，這樣頻繁的開關冷氣，比你一直開著冷氣還要耗電哦！

原因很簡單：冷氣壓縮機啟動時的耗電量，往往是正常運行時的幾倍。頻繁的反復開啟往往會耗費更多電量。因此，如果你要外出了，別關冷氣，將冷氣溫度調高幾度，等回來後再將冷氣降低到適宜的溫度即可。

2）冷氣、空氣循環扇一起開

額外開一個空氣循環扇，可以讓室內的空氣流通起來，降低患上「空調病」的機率，也可以讓體感溫度迅速降低。因此，你無需調低溫度，同樣也可享受清涼的室內環境啦！

3）睡眠模式更省電

睡眠時人體散發的熱量減少，對溫度變化沒那麼敏感，因此我們可以將冷氣調整到睡眠模式，運行更安靜，溫度調節也更適合休息。據統計，睡眠模式下大約可節省2成的電，不妨試試看！

4）內機外機不「穿衣」

有些用戶因為怕冷氣外機日曬雨淋出現損壞，就直接給冷氣披上冷氣外機罩套。要麼是怕冷氣直吹，就給冷氣加上各種各樣的防直吹遮風板……

說真的，外機本身就防水，風吹日曬也沒事，加上外機罩套反而會影響外機的散熱，進而影響製冷效果。而室內的各種防直吹遮風板更是多餘，那些產品只會降低全屋的製冷速度，所以千萬別加！

5）出風角度選得好，製冷更好更節能

現在的冷氣大多都已將出風角度改為向上吹風，這樣可藉助冷空氣向下流動的特性，快速為全屋製冷。當全屋冷得更快，冷氣製冷效率約高，自然也能達到節能的效果啦！

6）季節最佳溫度要選好

溫度對於電費的影響眾所周知。據統計，冷氣每調高1度，可降低7%至10%的用電負荷。因此，小編建議大家夏季的冷氣設置到26至27度，身體舒適度足夠即可！溫度開太低，不僅會提高用電負荷，更可能會吹出感冒哦。

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