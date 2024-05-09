Hello Kitty成為愛協大使！寵物展發售限量精品／青衣中心打卡

愛護動物協會｜愛協｜SPCA｜今年是香港愛護動物協會（愛協SPCA）青衣愛護動物協會賽馬會百周年中心正式開幕，以及Hello Kitty 50周年的大日子，因此愛協特別邀請了Hello Kitty來擔任愛協大使！愛協將會跟Hello Kitty聯乘推出多款限量商品，並在灣仔優質寵物用品展2024登場！《香港01》「毛孩子」編輯為大家介紹最新限量周邊產品！



Hello Kitty今年會擔任愛協大使，並推出「Hello Kitty! Hello SPCA!」限量周邊！（愛護動物協會圖片）

愛協 x Hello Kitty周邊寵物展限定

Hello Kitty擔任愛協大使後首次參加寵物展，愛協特別推出「Hello Kitty! Hello SPCA!」限量商品，這批限量商品不單有寵物主人適用的「棒球帽」、「斜背包」、「大型手提袋」，還特意製作貓狗適用的「狗狗響球玩具」及「貓貓絨毛毯」，以上全部都會在5月10日至5月12日期間（星期五至星期日），於香港會議展覽中心的 「優質寵物用品展 2024」愛協攤位P25-26率先發售。

寵物展現場還有身穿愛協大使制服的Hello Kitty裝飾可以打卡影相，喜歡Hello Kitty的朋友不妨去看一看！

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愛協青衣中心跟Hello Kitty打卡

5月20日開始，Hello Kitty的主題裝飾包圍愛護動物協會賽馬會百周年中心（青衣中心）！Hello Kitty更會化身成為督察、 獸醫、教師或領養部助理等，駐守青衣中心的不同角落，帶大家了解青衣中心的設備及服務之餘，還可以認識愛協所推行的動物福利政策，大家還可以跟Hello Kitty裝飾拍照打卡。

還有更多「Hello Kitty! Hello SPCA!」限量商品會率先在青衣中心獨家發售一個月！（獨家發售期結束後，會於愛協中心零售店及網上商店公開發售）如果不想錯過Hello Kitty的限量商品以及打卡的機會，就要到愛協青衣中心！愛協青衣中心亦特別推出限量版紀念布章（售價為$20），所得收益會用卡有需要的小動物身上。