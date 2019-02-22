【二哈】雪橇真的傻子？　10個狗狗冷知識狗奴一定要知

狗可以算得上我們生活中最常見的動物之一，但對於這群看起來憨厚可愛的小二貨們，我們真的了解很多麼？其實不然。

1. 不會汪汪叫的狗

不是所有的狗都會汪汪叫，巴仙治犬（Basenji）就是個不會汪汪叫的異類。但他們並不是啞巴，只是叫聲很奇特，完全不同於普通狗叫聲，聽起來就像是在用假聲唱歌。

巴仙治犬（Basenji）就是個不會汪汪叫的異類（狂丸科學）

2. 跑的最快的狗

世界上腳程速度最快的狗子是格力犬，又名靈緹，時速可達每小時60-70公里，是野兔等小型動物的天敵。因為其外形精緻，也有人把牠們養作寵物犬。

世界上腳程速度最快的狗子是格力犬（狂丸科學）

3. 為什麼狗的鼻子是濕的

狗的鼻子，會分泌出一層有助於吸收氣味化學物質的粘液層，這能幫助牠們聞東西。順便一說，狗子們鼻子上的紋路和人類的指紋一樣，沒有任何狗是相同的。

狗的鼻子，會分泌出一層有助於吸收氣味化學物質的粘液層（狂丸科學）

4. 為什麼狗不能吃朱古力

因為朱古力中的可可鹼會使狗中毒，引起嘔吐，下痢，尿頻，不安，過度活躍，心跳呼吸加速等症狀，嚴重的還會導致狗狗痙攣，甚至死亡。此外，朱古力中還含有咖啡因，對狗子的健康也有害。

朱古力中的可可鹼會使狗中毒（狂丸科學）

5. 為什麼不能隨便餵狗吃水果

除了朱古力，許多水果也會引起狗中毒。比如葡萄籽裡含有狗無法代謝的油脂和多酚類，對於抵抗力較弱的狗，一顆葡萄就足以致命。

對於抵抗力較弱的狗，一顆葡萄就足以致命。（狂丸科學）

6. 狗為什麼會安慰人

2012年，倫敦大學曾發表論文稱，狗對人類的安慰行為，或許是一種移情能力。簡單點說，就是狗被你悲傷情緒感染了，觸發這種行為的最簡單條件就是哭。只要你哭了，你的狗就會來安慰你，不過有意思的是，即使面對陌生人，你的狗還是會觸發這個能力，嘖，到底還是一群傻狗子。

即使面對陌生人，你的狗還是會觸發這個能力（狂丸科學）

7. 狗為什麼會舔你的臉

狗會舔主人的臉，這其實是一種本能的求食動作。在野外，飢餓的幼犬無法為自己獵食，牠們會舔母親的臉，搜尋一些食物的殘渣。這個動作同時也會引起母親的反應，反芻一些食物給孩子。也就是說，狗在舔你臉的時候，你該考慮投食了。

狗在舔你臉的時候，你該考慮投食了。（狂丸科學）

8. 雪橇真的傻麼

我們經常說雪橇比較傻，許多人更給牠們起了「二哈」這樣的外號，但其實在世界犬類服從性和智商排名中，雪橇排名第45位。這並不是一個很低的排名，萌萌的秋田犬就在牠之後，在54位。順便一說，這張表單上，邊境牧羊犬排名第一。

在世界犬類服從性和智商排名中，雪橇排名第45位。（狂丸科學）

9. 狗是人類馴化的第一種野生動物

狗是人類馴化的第一個物種，馴化時間大約距今15000年，人們曾在14700年前的墓穴中獲得了第一具狗骨骼。此外，狗的馴化可能不止發生過一次。歐亞大陸的西邊和東邊，可能都發生過一次獨立的馴化。有趣的是，狗不僅能被馴化，也能野化，澳洲野犬就是家養狗野化後的產物，牠們現在已經被當成狼的一個野化亞種。

狗是人類馴化的第一個物種（狂丸科學）

10. 為什麼狗會吃屎

有些狗喜歡吃屎，一度讓飼主操碎了心，不過這其實個很正常的事。一部分原因是狗聞到屎中有沒有消化完的食物，本著不浪費的原因牠們選擇再吃一次;還有一部分原因是狗的糞便裡有一些平時無法獲取的營養物質，在狗身體缺乏這些東西時，牠們會從糞便中給自己補充，和人類吃鈣片差不多;另外，也有一部分狗就是單純的喜歡吃屎，無論是自己的還是別的狗的，目前沒有什麼研究能解釋這一狀況。

在狗身體缺乏這些東西時，牠們會從糞便中給自己補充（狂丸科學）

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