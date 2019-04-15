【安樂死】漁護署預留130萬元人道毀滅　無計劃停用套索捉浪浪

泰國狗狗被漁護署安樂死事件，令市民愈來愈關注流浪動物安樂死的議題。 據漁護署向立法會特別財委會提交文件顯示，近3年來當局處理貓狗人道毀滅數字呈下跌趨勢。不過，當局預計2019-20財政年度，用於人道處理動物的開支將增加至130萬元。 另有立法會議員指出，今年2月中有漁護署人員使用捕獸器捉狗，令狗狗造成傷害，當局回應指，該次事件中漁護署人員以套索捕獲流浪狗，當局又指沒有計劃停用有關器材。

流浪狗出現的主因，大都是狗主棄養。（Getty Images）

貓狗以外動物 安樂死數字大幅增加

漁護署向立法會特別財委會提交文件顯示，在人道毀滅貓狗的數字上，去年分別有1026隻狗，以及333隻貓被安樂死，較前年減少。不過，包括小型哺乳類動物（兔、倉鼠、龍貓、豚鼠和鼠）、爬行類動物、豬／ 牛，以及家禽／雀鳥等，人道毀滅數字卻有5007隻，遠超前兩年的748隻及801隻的總和，原因是2018年時在園圃街雀鳥花園發現禽流感，因此數字大幅上升。

開支方面，漁護署預計2019-20財政年度，用於人道處理動物的開支為130萬元。

流浪貓如沒節育的話，繁殖量會很驚人。（Getty Images）

過去3年被人道處理的動物數目 年份 狗(隻) 貓(隻) 其他(隻) 2016 1814 449 748 2017 1478 381 801 2018 1026 333 5007 資料來源：立法會文件

漁護署稱，流浪動物被捕捉後，會入住動物管理中心以接受觀察。如已植入微型晶片，動物管理中心會嘗試根據記錄上的資料尋找動物的主人。

一般而言，這些動物會在動物管理中心入住約10至20日。至於身上沒有微型晶片的動物，動物管理中心會飼養最少4日，以等待牠們的主人前來領回。無人認領的動物如健康良好，並由獸醫評估為性情溫和且適合領養，漁護署會盡量安排把動物送交動物福利機構，以安排讓市民領養。只有那些經過上述過程後，被評為不適合領養或未能獲領養的動物，才會被人道處理。

流浪動物被捕捉後，如沒被領養走的話，可能便會遭到人道毀滅。（Getty Images）

另有立法會議員指出，今年2月中有漁護署人員使用捕獸器捉狗，令狗狗造成傷害。當局回應指，該次事件中漁護署人員以套索捕獲流浪狗，而有關狗隻送往動物管理中心檢驗後，沒有發現該狗隻因捕捉行動而被套索所傷。

漁護署表示，套索沒有傷害到狗狗。（Erica圖片）

漁護署無計劃停用套索

至於會否停用套索捕捉流浪動物，漁護署表示沒有計劃停用，而漁護署使用的所有捕獸器（包括套索和捕獸籠），均經過特別設計或仔細篩選。使用的捕獸器在其他國家受廣泛認可，並常用於捕捉流浪動物。而所有使用捕獸器的捕捉行動，均會由曾接受訓練的人員進行，並會採取所有必要預防措施，避免動物在過程中受傷。

漁護署指所有行動都有指引，而職員都經過訓練，不會傷及流浪動物。（Erica圖片）

漁護署指，目前當局共有188個捕捉貓狗的捕獸籠、56個捕捉狗隻的套索、40個捕捉野鴿的捕獸籠、用以捕捉猴子的12個套索和54個捕獸籠，以及4個捕捉野豬的捕獸籠。

一般情況下，漁護署只會在收到市民有關流浪動物（主要是貓狗）造成滋擾的投訴或舉報後，才會派員在相關地區視察，以調查是否有流浪動物造成滋擾，並會採取跟進行動。