【萌寵充電站】哥基三姐弟床上賣萌　溫馨床照大曝光

哥基犬擁有一個迷人的大屁股，而且四肢短小，走路時總是搖搖晃晃，萌樣讓不少人覺得可愛，難怪會成為英女王最愛的狗狗！ 外國有位狗主，養了三隻超可愛的哥基犬。他閒時經常會幫牠們打扮，拍攝各種可愛又搞鬼的萌照，更為牠們開設了一個Instagram，記錄牠們的生活點滴。

主人經常在Instagram上大曬床照！（Instagram圖片：threecorgis）

外國有位主人，家裡養了三隻超可愛的哥基犬，牠們分別是姐姐Cupcake、二哥Wolfgang和弟弟Angus。

三隻狗的性格各有不同，Cupcake最喜歡拍照，主人每次拿起電話，牠都會衝過來搶鏡；Wolfgang最Sweet，主人每次回到家裡，牠都會衝過來撒嬌，而Angus則是接吻狂，平日最喜歡親吻主人，尤其是耳垂。

雖然牠們的性格各有不同，但感情非常好，經常都會一起玩耍、睡覺，主人更不時拍下牠們的溫馨床照，與網民分享。

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狗主平日喜歡帶牠們到郊外散步，讓牠們穿上各式各樣的可愛衣服，在草地上留下倩影。正所謂「獨樂樂不如眾樂樂」，狗主更特意為牠們開設Instagram，與網民分享牠們的生活點滴。

憑著哥基們的迷人電眼，牠們已獲17萬粉絲支持，每次有新相片都有數千人點讚！大部份留言都稱讚牠們可愛，而且狗主非常有心，幾乎每一個留言都會親自回覆，把Cupcake、Wolfgang和Angus的溫暖分給大家。