警方發短片指無警犬因吸催淚煙不適 　NPV主席麥志豪：白癡先會信

近日網上流傳有警犬在周一（21日）晚於元朗執勤期間，因沒有任何防護裝備，導致吸入大量催淚煙，神經中毒殉職。警方昨晚（23日）在社交媒體發文澄清，沒有警犬因吸入催淚煙出現健康問題或引致死亡，著市民無需擔心。不過，一直反對警犬到示威現場的NPV執行主席麥志豪，質疑有關說法，「你隨便影隻狗出嚟，話當晚隻警犬無事，我係白癡先會信。」

網上流傳10月21日於元朗執勤的警犬，因吸入催淚煙而殉職。（網上圖片）

《香港01》一直跟進警犬被迫上前線吸催淚煙事件，早前要求提供過去5年警犬退役數字、非自然死亡數字，不過警察公共關係科表示「無法提供」。至本周一（21日）晚元朗現場，記者拍攝到有警犬執勤期間，沒有任何防護裝備，吸入大量催淚煙，網上更傳出有警犬因此而殉職。

警方昨（23日）在fb發片指，6月至今無警犬因為處理示威活動而死亡或不適，並撰寫題為〈網絡謠言這麼多‧警犬殉職？〉的帖文稱：「小編知道大家都好關心警犬嘅健康，其實每一個領犬員都好愛錫自己嘅拍檔，所以大家唔駛擔心。千祈唔好誤信未經證實嘅謠言呀！」不過，帖文對不少動保團體提出勿讓警犬上前線吸催淚煙的訴求，卻隻字不提。

警方昨日於社交媒體發文澄清。（facebook截圖）

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警出片交待被轟傲慢

NPV執行主席麥志豪回應《香港01》查詢指，過往多次循正式途徑，包括電郵、會面，要求警方關注警犬健康，然而警方問非所答，「我哋正經地要求警方回應，但警方就嬉明笑臉喺社交網站出個Video交代，態度非常傲慢，好唔認真、唔尊重動保團體。」

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麥志豪指警方透過該段影片掩人耳目，片中並沒有清晰交代警犬的編號、出勤紀錄，無法證實片中警犬就是於10月21日於元朗執勤的警犬，「Video入面隻狗好生猛關我咩事？隻狗有無出勤我都唔知。」

麥志豪指警方最後還要「攞彩」、「抽水」，提點市民「千祈唔好誤信未經證實嘅謠言」：「你隨便影隻狗出嚟，話當晚隻警犬無事，我係白癡先會信。」