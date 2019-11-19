【狗年齡】最新換算人類年齡法！　家中狗狗比你想像還老

狗狗的壽命比人類短得多，坊間一直流傳不同方法計算牠們的真實年齡，當中最為人熟悉的就是「狗狗一年等於人類7年」。然而，有美國學者近日研究出一條最新的方程式，聲稱可更準確計算狗狗年齡，但結果並非人人能接受。

狗狗年齡的奧秘多年來仍未被破解，坊間出現各種換算成人類歲數的方法，結果不盡相同，難以推斷哪種方法較準確。日前，美國華盛頓大學一批學者，研究出最新的方程式，幫助各位飼主換算愛犬年齡。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

有美國學者近日研究出一條最新的方程式，聲稱可更準確換算狗狗年齡。（instagram@buddyboowaggytails）

研究人員找來了104隻拉布拉多犬參與研究，年齡由一個月至16歲不等，透過分析牠們的DNA修飾過程（DNA methylation），破解牠們的生物時鐘，推斷其老化過程，終得出最新的計算方法。根據這方法，一隻兩歲的狗狗，其實已相等於人類42歲！

16 x ln (狗狗年齡) + 31 *ln = natural log

▼▼▼▼▼點擊相片看狗狗半歲至18歲的換算結果▼▼▼▼▼

+ 15 + 14 + 13

另外，研究人員亦發現狗跟人類有著類似的成長階段，幼犬及嬰兒均在相近時間開始長牙。狗狗們在約10個月大時便會踏入青春期，一般壽命約20年，即人類約79歲。狗狗的成長速度甚快，隨著年齡增長，牠們的衰老速度會放慢。一般而言，小型狗比大型狗更長壽。

▼▼▼點擊相片看10大長壽狗狗品種！看看你家毛孩是否榜上有名▼▼▼