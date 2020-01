慎入！鬥牛犬遭殘酷虐待　奄奄一息被泡清潔劑　主人：牠自己弄傷

狗狗何罪,為何要一再殘忍施虐? 在英國有隻鬥牛犬長年被主人虐待,最終遭狗主朋友揭發,被判入獄16周,更終身禁養動物。

Smiler在悉心照顧下,康復得很快,相信很快便有人收養牠。(RSPCA)

這宗令人心痛的虐狗事件,發生在英國。據外媒報道,RSPCA(Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals)的調查員Sarah Bagley,多次收到Gary David Bell的友人報案求助,指稱Bell多次在家中虐打鬥牛犬。最終,Bell的友人與RSPCA調查員Bagley,聯同警方人員一起前往Bell家中,隨即見到令人不安的一幕。►毛孩子有IG了,來追蹤我們吧!

【慎入!圖片可能引起不安!】

RSPCA調查員Bagley表示,當他們進入Bell家後,隨即詢問鬥牛犬Smiler的情況。Bell帶他們到浴室裏,這時便看到一隻泡在浴缸中,全身是血、佈滿傷口,幾乎失去意識。

虐打再泡清潔劑

當時浴室很濕滑,地上有2罐化學藥劑,分別是普通的洗髮水和家用清潔劑。Smiler就是被泡在這兩種化學藥劑中。牠雙眼嚴重紅腫,根本無法正常張開。Bagley第一時間便帶狗狗離開,並送到獸醫診所治療。

獸醫在Smiler身上發現多處傷口,而且有瘀傷,其中2個大傷口需要即時縫合治療。牠的牙齒也有鬆脫情況,需要拔除,疑似是受虐打所致。獸醫也表示,檢查後相信這些傷口絕非意外造成。

網民對狗狗被虐表示憤怒,認為這行為一定要嚴懲。(fb@RSPCA)

辯稱狗狗自己弄傷

事件發生在2019年8月,最終在今年1月初裁判。雖然Smiler主人Bell否認自己有虐狗,並指狗狗身上的傷,是牠自己在樹林玩耍,被鐵絲刮傷。不過,法官認為說法不合理沒有採信,最終判Bell違反3項「動物福利法」罪名,判入獄4個月、且終身禁止飼養動物。

Smiler經RSPCA職員悉心照顧下,現在已漸漸康復,體重也上升了,精神亦變得飽滿。RSPCA指在適合被領養時,便會公開替Smiler找新家庭。

