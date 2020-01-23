慎入！鬥牛犬遭殘酷虐待　奄奄一息被泡清潔劑　主人：牠自己弄傷

狗狗何罪，為何要一再殘忍施虐？ 在英國有隻鬥牛犬長年被主人虐待，最終遭狗主朋友揭發，被判入獄16周，更終身禁養動物。

Smiler在悉心照顧下，康復得很快，相信很快便有人收養牠。（RSPCA）

這宗令人心痛的虐狗事件，發生在英國。據外媒報道，RSPCA（Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals）的調查員Sarah Bagley，多次收到Gary David Bell的友人報案求助，指稱Bell多次在家中虐打鬥牛犬。最終，Bell的友人與RSPCA調查員Bagley，聯同警方人員一起前往Bell家中，隨即見到令人不安的一幕。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【慎入！圖片可能引起不安！】

RSPCA調查員Bagley表示，當他們進入Bell家後，隨即詢問鬥牛犬Smiler的情況。Bell帶他們到浴室裏，這時便看到一隻泡在浴缸中，全身是血、佈滿傷口，幾乎失去意識。

虐打再泡清潔劑

當時浴室很濕滑，地上有2罐化學藥劑，分別是普通的洗髮水和家用清潔劑。Smiler就是被泡在這兩種化學藥劑中。牠雙眼嚴重紅腫，根本無法正常張開。Bagley第一時間便帶狗狗離開，並送到獸醫診所治療。

獸醫在Smiler身上發現多處傷口，而且有瘀傷，其中2個大傷口需要即時縫合治療。牠的牙齒也有鬆脫情況，需要拔除，疑似是受虐打所致。獸醫也表示，檢查後相信這些傷口絕非意外造成。

網民對狗狗被虐表示憤怒，認為這行為一定要嚴懲。（fb@RSPCA）

辯稱狗狗自己弄傷

事件發生在2019年8月，最終在今年1月初裁判。雖然Smiler主人Bell否認自己有虐狗，並指狗狗身上的傷，是牠自己在樹林玩耍，被鐵絲刮傷。不過，法官認為說法不合理沒有採信，最終判Bell違反3項「動物福利法」罪名，判入獄4個月、且終身禁止飼養動物。

Smiler經RSPCA職員悉心照顧下，現在已漸漸康復，體重也上升了，精神亦變得飽滿。RSPCA指在適合被領養時，便會公開替Smiler找新家庭。

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