【阿根廷】最懶看門狗擋路阻掃地　無奈老爸只好出絕招

怎樣才算得上是懶呢？你可能要向這狗狗學習一下。 阿根廷有隻狗狗，他的主人正忙於打掃落葉，但狗狗卻堅持要午睡，一步也不肯移開。最終主人只得無奈地把狗狗隻腿提起，掃走壓在下方的落葉。

牠就是狗如其名的Lazy。(twitter@LUCHO BUGALLO)

這是一段近日在網上瘋傳，並為不少網民帶來歡樂的影片。當時主人正要打掃門外落葉，碰巧遇着狗狗的午睡時間，結果便出現了這有趣的一幕。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看這懶惰狗狗，如何一步也不肯讓】

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主人先清理狗狗身旁的落葉，但狗狗一直沒有任何反應，最終只得把狗狗雙腿提起，把落葉掃去。最後一幕，當看到主人無奈地把狗狗尾把提起，畫面實在很好笑，怎麼狗狗還是一點反應也沒有的呢？

名實相副

在屋子裏，Lazy同樣經常擋在路中央一動也不動。(fb@LUCHO BUGALLO)

不得不提的，就是這狗狗的名字，原來牠叫Lazy，今年已11歲。主人Lucho Bugallo表示，這情況已不止出現了一次，只要是午睡時間，Lazy真的是怎樣也不願多活動，這時候的牠完全是一位睡公主！而且，就算平日在家中，Lazy也總是喜歡擋路，懶洋洋地趴着睡覺。

Lazy這麼可愛，懶一點也沒問題吧？(fb@LUCHO BUGALLO)

網民看到這影片，也被Lazy逗得笑了出來。「果然不負Lazy這名字，百分百把懶惰體現出來」、「好幸福的狗狗」、「這也是看門狗？」、「懶得有道理，因為牠有好主人」、「懶出了一個境界」、「耍廢成這樣，我也醉了」。

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