超孝順哥基犬每天拖垃圾車　清潔工媽媽一招答謝報恩

狗狗除了是你的寵物外，如果牠們夠孝順，可能還會替你分擔工作。在長沙，一名清潔工人每日帶着哥基犬上班，而狗狗則會幫忙撿垃圾、拖垃圾，以分擔主人工作。清潔工指如果不讓牠去拖垃圾，牠便會嗷嗷叫抗議。

這隻乖巧的哥基犬，每天陪主人清潔街道。（梨視頻）

這隻孝順聽話的哥基犬叫朵朵，已伴清潔阿姨兩年多。牠每天早上便會隨清潔阿姨到街上打掃清潔，更會幫忙拖拉垃圾。清潔阿姨表示，為了答謝狗狗，她每天會替牠按摩呢！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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清潔阿姨指哥基犬朵朵很是乖巧，除非下雨，否則便會帶牠一起上班工作。平日朵朵會替她把路邊的大型垃圾拾起，還會幫手拖垃圾車。有時候清潔阿姨擔心狗狗累，但每次不讓牠拖垃圾車時，牠就會嗷嗷吠叫作抗議。

感恩每天按摩

為了答謝狗狗幫忙，清潔阿姨每晚看電視休息時，都會抽空替牠按摩。除了窩心替清潔阿姨工作外，朵朵也很是聰慧。有一次，朵朵突然半夜吠叫，並跑到清潔阿姨床上，原來她家中97歲的婆婆沒法起床，一直在掙扎，幸好朵朵及時叫醒了清潔阿姨，才避免了意外發生。

網民看到這麼乖巧的朵朵，都很是羨慕，紛紛留言大讚狗狗可愛孝順。「「平淡生活裏的溫馨」、「狗狗永遠是人類忠實朋友」、「好可愛也很懂事的狗狗」、「別人家的哥基犬就是不一樣」、「想自食其力的哥基犬」、「狗狗真的是天使」。

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