見姐姐抽搐發惡夢　金毛弟弟見到秒靠近安慰　做出超情深舉動

說金毛尋回犬是最聰明最窩心的狗狗之一，相信沒有什麼人會有異議。近日一對金毛姐弟的影片在網上瘋傳，當時大姐姐在午睡，但身體卻不時抽搐，並偶然發幾聲痛苦的吠叫。作為弟弟的在旁看到，似乎也感受到姐姐的不安，於是決定要去安撫姐姐。

金毛姐弟感情要好，常常黏在一起。（IG@goldengirl_xena）

金毛尋回犬實在是最善良暖心的狗狗！近日一對金毛姐弟影片在網上瘋傳，只見金毛姐姐Xena在午睡，而弟弟Finn則守候在旁。沒想到姐姐突然身體抽搐並發出呻吟聲，弟弟擔心姐姐，於是上前做出了一個窩心的舉動。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看這金毛弟弟的窩心與動，感情這麼要好，真讓人羨慕】

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從短短22秒的影片可看到，金毛弟弟Finn實在是暖男，見姐姐Xena發惡夢，於是上前親吻了姐姐幾下，彷彿在說：「姐姐有我在，你不用怕！」

不過，別以為這對金毛姐弟真的如膠似漆，感情十分要好。事實上，從牠們的IG裏，已能看到許多生活點滴趣事，弟弟Finn總是天真又霸道，一時直接騎到姐姐頭上，一時又緊緊尾隨姐姐，令姐姐超級無奈。

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網民看到弟弟窩心與動後，都激讚牠是暖男。「真的很甜蜜溫馨」、「這是今天我看到最窩心的行為」、「希望兩姐弟可以永遠開心快樂」、「以後還會繼續坐在姐姐頭上嗎？」

【微博瘋傳一段狗狗與貓咪共同合照的影片，令網民感到很驚訝，沒想過3狗1貓齊齊望鏡頭，幕後功臣全靠金毛一個舉動。】

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▼▼▼▼▼這3狗1貓的組合，其實在微博上相當出名。這幾隻金毛尋回犬實在相當聰明懂人話，牠們憑著其聰明才智而走紅。點擊相片看當時情況，主人告知有客人怕狗，所以牠們趕快齊齊回屋裏。▼▼▼▼▼