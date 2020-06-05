媽廁所遇危機喊救命　金毛尋回犬趕到門前秒石化　網民：有結界？

狗狗天生個性體貼又忠誠，常常為飼主帶來驚喜。台灣一名飼主日前因沒有廁紙而被困廁所，其愛犬隨即趕到廁所幫忙，但一直停在門前不願上前。網民們紛紛開玩笑指，也許是氣味太可怕才嚇得牠駐足不前。

網民邱亞嬣飼養了兩頭金毛尋回犬，分別名叫「哞哞」和「喳喳」，後者性格一向窩心又體貼，是典型的暖男。這天，她在廁所遭遇尷尬危機，如廁期間才發現廁紙被用光，於是向家人求助，但最後等到的竟是愛犬喳喳。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

金毛尋回犬「喳喳」一向也是典型的暖男。（Facebook@潛水夫Golden Retriever哞哞&喳喳）

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當時，喳喳用嘴巴叼著一包廁紙，趕到廁所門前，然後便站在原地動也不動。平時總愛闖進廁所的牠這時卻一反常態，乖乖地待在門前，不願多走一步，彷彿被無形的結界阻擋。邱亞嬣只好溫柔地哄愛犬：「喳喳，可以幫媽咪嗎？你可以再進來一點，好人做到底，可以嗎？」豈料喳喳仍然充耳不聞，令她好氣又好笑，唯有親自上前取走廁紙。

邱亞嬣事後將這則爆笑經歷與網民分享，並不禁大呻：「這是哪一家外送員啦！很不貼心！」網民們隨即爭相為喳喳辯解，「可能是因為太臭」、「防疫期間，外賣只送到門口⋯」、「要遵守安全距離」、「牠終於找到機會捉弄你」、「平常不讓牠進去，現在要報仇」。

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