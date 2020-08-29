【炎熱天氣】柏油路可煎熟蛋！狗狗散步肉墊或燙傷　教你兩招防範

在都市裡，到處都是柏油路面，若戶外溫度為攝氏30度時，柏油路的溫度可高達57度。曾有民眾做實驗，在夏季高溫的柏油路上煎蛋，結果真把雞蛋給煎熟了。可想而知，走在高溫柏油路上的毛孩很可能會有燙傷的危險。 有些報導曾建議毛孩家長，出門前先試摸柏油路五秒鐘，如果手掌還承受的了，就可以帶毛孩出門。這樣的測試準確嗎？毛孩不會說話，儘管沒有燙傷，也不見得是很舒服的走在路上。是否家長們也要親身體驗才能知道真相呢？ 文：Vanessa／滔客

感受毛孩所感受的

在夏季某天下午三點，帶著毛孩到高美濕地散步，要到達濕地需先走過很長一段的木板步道，由於擔心燙傷的問題，剛開始先用手摸了摸木板步道，摸了五秒鐘後的感覺是熱熱的，但還不至於有燙的感覺。為了要準確地確認在這一段路上，皮膚實際對溫度的感知程度到哪裡，也為了同時感受毛孩所感受的，於是脫下鞋，陪牠一起光著腳丫走。

這一段路途大概20分鐘，剛開始覺得熱熱的很舒服，走到2/3的時候，我的腳開始感覺燙了，已經無法平踩在步道上，於是趕緊用跑的，帶著毛孩到達濕地，把我們六隻腳都泡在淺灘裡。

氣溫不是判定的依據

柏油路面、木頭步道、沙灘⋯⋯每個材質吸熱的程度不同，用當時氣溫去評估或用手測試適不適合外出散步其實並不準確。雖然高美濕地的步道摸起來並沒有很燙，可是長時間走在高溫的路面卻是非常難受的，如果再走久一點，就有燙傷的可能。

散步的時間點如何選擇？

夏季的散步時間可以選擇在清晨與傍晚過後，避開炎熱的時段，也可避免毛孩中暑的問題。如果剛好在外出遊，就要特別注意當時的地面溫度，把鞋脫下來一起走吧！唯有自己親身體會，才知道要在什麼時候幫助孩子。如果發現真的不適宜在外走蕩，請帶毛孩到室內的地方避暑休息。

適時的在毛孩需要幫助時給予協助，是每個家長對毛孩的愛與責任。

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