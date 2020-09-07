泰國│白貓染黃變比卡超　貓主被轟虐貓　網民聽完解釋秒道歉

不少寵主都喜歡為愛寵「扮靚」，有些人會為牠戴上可愛的飾物、有些人會為牠穿上衣服，有些人甚至會幫牠染色、紋身...... 近日，網上流傳一張「比卡超貓」的照片，相中的貓咪被主人染成全身鮮黃色，外表極像比卡超。不少網民看完照片後都怒斥主人「虐貓」，主人馬上出來解釋：超冤枉！

貓咪被染成鮮黃色，加上貓主在牠臉頰P上胭脂，看起來極似「比卡超」。（facebook圖片）

日前（8月22日）泰國有貓主在上網了好幾張白貓被染成鮮黃色的照片，還在牠的臉上P上兩團粉紅的胭脂，看起來極像「比卡超」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

不少網民看到照片後，都感到非常憤怒，紛紛轉發及留言怒斥她「虐貓」。貓主及後大叫冤枉，並發文澄清，把貓咪染色純屬「醫療需要」，絕非惡作劇！到底是什麼醫療需要不得不把貓咪染成黃色呢？

▾▾▾貓咪變成比卡超背後有醫療需要？點撃圖片放大看真相▾▾▾

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原本貓咪只有前手有染到黃色，後來為避免身體其他部位受影響，貓主索性幫牠塗滿全身，結果貓咪就變了一隻「比卡超貓」！雖然這些色素目前仍然非常鮮艷，但假以時日大概會褪回原本的毛色，不過這些都是貓咪痊癒之後的事情了。

不少網民得知到「比卡超」貓的真相後，留言指：「長知識了！」還反過來讚貓咪可愛！也有網民幫忙P圖，讓貓咪看起來更像比卡超。

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台灣貓主早前把貓從醫院接回來後，貓咪獨特的異瞳竟然消失了！她把事情分享到社交群組後，遭不少網民斥責、批評，指她「抱錯貓」，結果她翌日再問醫生時，才發現貓咪原來身患重疾。

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