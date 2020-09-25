瀝源邨火警貴婦狗吸濃煙亡　教你CPR技巧　遇意外狗貓狗一命

放假就是要全家出遊，一起享受陽光的洗禮，憋了一段長時間，毛孩們也早就蠢蠢欲動，期待主人可以帶牠們出去透透氣。但是太陽猛烈，不僅人們要做好皮膚的防曬，飼主們也要注意別讓毛寶貝們中暑喔！照顧毛寶貝都應該細心謹慎，外在天氣炎熱，體感溫度可能更高，容易造成熱緊迫而中暑，對健康危害很大，甚至可能致死，千萬不得輕忽。 文：墨汁／滔客

「天文台發出炎熱天氣警告，今天下午各地溫度再創新高！外出請特別注意做好防曬工作喔！」，這是近年香港民眾耳熟能響的新聞報導，毒辣的太陽總是將全港「燒」的紅通通！即便如此，大家仍喜歡趁著好天氣到戶外走走，身為家中的一份子，毛寶貝們當然也不可缺席，能夠在陽光下奔跑，是牠們最簡單的幸福了！

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毛孩也會中暑嗎？

「好熱喔！我好像要中暑了！」

「好想跳進游泳池消消暑！」

很多人一定都有過這種經驗，在炎熱的天氣裡，總是想用各種方式讓身體「冷卻」一下，那毛寶貝們也會中暑嗎？台灣新北市民李昌儒分享一個真實的案例，「我很喜歡帶著我的狗女兒桑妮，延著淡水河畔散步，輕風徐徐拂過臉龐，搭配著優美的河邊風光，總讓我沉醉在這天賜佳地，在某個夏天的下午，天氣真的很熱，我突然發現桑妮喘得很厲害，眼神渙散，好像快昏倒的樣子，我立刻把牠帶到動物醫院掛急診，所幸發現的早，即時補充水份及適度休息後，才沒有造成遺憾！」

散熱困難、不耐熱犬種 夏季需剃毛

台灣動保處醫療中心獸醫師謝侑達表示，短鼻犬種的狗如巴哥、西施等，散熱比較困難，極地犬哈士奇不耐熱在夏天需要剃毛等，飼主在畜養前須先做足功課，才能讓牠們健康陪您一輩子。

品種貓狗大多繁殖給適合氣候冷、乾的高緯度國家人們飼養。香港氣候濕熱，貓狗容易中暑、過敏、發生濕疹、眼耳鼻等難治愈之症狀，我們的氣候環境最適合體質健壯、聰明無比的混血貓狗或剛經過「世界畜犬聯盟」認證通過的台灣犬（以前稱土狗）生活。再次呼籲大家以領養代替購買，不但可以拯救一個小生命不被安樂死的命運，還免除了品種貓狗在香港濕熱氣候生存時的各種痛苦和不適，也可以避免主人荷包因長期看診的大量失血。

貓咪、狗狗中暑症狀

貓狗跟人一樣，在高溫、悶熱、密閉不通風的環境下都可能發生中暑。

中暑的症狀常見有這些（按圖了解）↓↓↓

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出現以上情況，建議要儘快補充水分或採取其它降溫措施，若是動物因中暑而休克，須立即進行CPR以提高存活率。

天熱貓咪單獨在家 極為危險 請小心！

貓咪一般體溫在39度，散熱除了四隻腳掌也就剩口鼻，若看到貓咪嘴巴張開用口喘氣及呼吸，則有可能是環境過熱，需立即補充水分，立即將冷氣開至最強，或帶貓咪進入有冷氣的地方迅速降溫。

貓咪最舒適的溫度是跟人類體感舒適溫度一樣，23-26度。夏季若要將貓咪獨自留在家中的飼主，請務必保持窗戶開啟、並確定家中有對流空氣（單一窗戶無法產生足夠空氣對流），或是使用冷氣的定時開關裝置，在最熱的午間12點至2點將冷氣自動定時開啟，避免貓咪急性腎衰竭死亡。

夏季常發生主人回家發現貓咪已經倒地昏迷、休克甚至死亡等無法挽回、來不及急救等不幸事件，主人離家時請務必注意家裡溫度，以免憾事發生。

寵物CPR教學影片：花1分鐘看完 危急時救孩子一命

近年來全球氣候異常，夏季高溫屢創新高，為避免毛寶貝中暑的情形發生，飼主們要多注意幫牠們補充水份，適度休息也是必要的。

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