最強香港柴犬登場　Chiko懂踩滑板車未算勁　8項你意想不到的技能

柴犬古靈精怪，總會帶給人不少歡樂。這隻本土柴犬，在媽媽悉心栽培下，除了早前公開學會單腳踩單車外，現在牠更學會不少新技能！不少人看到柴柴的行為動作後都大感驚奇，沒想過狗狗能做到！

柴犬Chiko在香港生活，大家有遇過牠嗎？（ig@chiko_shiba_inu）

不少用都認為柴犬掘強百厭，但無可否認牠們是聰明的。這隻本地柴犬Chiko，牠懂得踩着滑板車滑行已是令人嘖嘖稱奇，但更令人估不到的，是原來牠還有許多只有人懂才會做的行為，牠也能一一模仿！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，柴犬Chiko究竟有哪些驚人的技能】

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柴犬Chiko果然是多才多藝，就像人類般陪着弟弟一起生活，這些畫面都令網民大感驚奇，並盛讚牠聰明可愛。如果你也喜歡柴犬Chiko，記得追蹤牠的IG，你會看到許多熟悉的環境，因為牠就生活在香港呀！

現年一歲多的柴犬Yoshi出生於日本，一年前被現任飼主Dion及其太太帶到香港，搖身一變成「潮童」，經常在網上分享時尚穿搭。牠順利成為狗界明星之一，背後除了Dion及太太擔當形象指導外，亦多得牠天生對鏡頭敏感度極高。Dion笑言：「無論佢玩得幾癲，只要一影佢，佢就會停低望鏡頭。」