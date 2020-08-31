ONE PROMISE鼓手遇陌生唐狗　開展電影式劇情　無悔走10年訓犬路

男子樂隊ONE PROMISE去年正式出道，4位成員樂壇新人一職外各有其他身份，當中鼓手Anton原來是一位狗隻訓練員！Anton接觸狗隻訓練約10年，現時更自行開設了YouTube頻道分享有關資訊，與愛犬Captain一同出鏡。他們不論在鏡頭前後均是最佳搭檔，最初的邂逅更有如命中注定般浪漫又巧合。

新人樂隊ONE PROMISE中的鼓手Anton，不但打得一手好鼓，原來訓練狗狗也是他的強項！Anton自小已熱愛動物，約在10年前踏上訓犬之路，從自學到遙距拜師學藝，現在更不時和愛犬Captain一同拍片，在其YouTube頻道分享訓犬知識。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

樂隊ONE PROMISE中的鼓手Anton原來是一位狗隻訓練員！（黃卓敏攝）

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命中注定的邂逅

唐狗Captain和Anton的相遇發生於一年半前，整個過程也儼如電影般充滿戲劇性和巧合： 「我覺得唔係我哋揀佢，係佢揀咗我哋！」。其實早在領養Captain前兩天，Anton和當時的女友已領養了一頭小狗，可惜牠因意外身亡，令二人心情跌至谷底。為了平復傷痛，他們到訪了一間收容所，望能透過與狗狗互動忘記不快，豈料就在那處遇上了剛被退養的Captain，埋下日後成為家人的伏線。

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踏上訓犬之路

看著Anton談及訓犬知識時眉飛色舞的模樣，讓人難以想像這份熱誠當初竟源自一份無法修補的兒時遺憾。Anton在年約10歲時開始飼養第一隻寵物狗，可惜當時他和家人空有一顆愛狗的心，對訓練狗狗方面卻一無所知，導致狗狗整天吠叫，雙方關係日漸轉差。其後，Anton一家移居英國，父母建議將狗狗送予懂得訓練狗狗的親友，令他不禁自責：「其實成日都有少少覺得『如果我當初識多啲，就可以照顧到佢』，有一種內疚感喺到。」

雖然無法再修補兒時留下的遺憾，Anton決定憑一己之力貢獻他人，開設YouTube頻道，讓其他人可免費學習訓犬知識，避免重蹈其覆轍，留下無法挽回的遺憾。

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