【領養貓】橘貓要出門看獸醫　拼命抵抗入貓籠　媽看到這幕超心痛

台灣有隻非常懂事橘貓，平日只要媽跟牠說一句，牠就彷彿能聽懂人話般乖乖聽從。最近，媽帶牠去看醫生，結果不管怎樣哄牠，牠還是拼死抵抗，媽細仔思考了一會兒，終於想起牠抗拒的心酸原因......

台灣橘貓「奶皮」性格異常親人，牠時常會跟媽媽蹭磨討摸，是隻與別不同的貓咪。日前，媽想帶奶皮去看醫生，不管媽怎樣哄，牠也拼死不願意走進貓籠。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「牠的個性很穩定，很少看到牠情緒這麼激動、這麼排斥。」即使媽把奶皮拉進籠裏，牠仍會趁門沒關穩的時候撞出貓籠。最後，她只好用洗衣袋把牠包起來，讓牠情緒穩定下來，再牠帶看醫生。

媽原以為回程時，奶皮拼死地抵抗，結果奶皮竟然乖巧地走進籠裏。媽仔細地想了想，終於想到牠出門抵抗的心酸原因......

▾貓咪拼死不入貓籠，背後竟然有個心酸的原因？點撃圖片放大，看奶皮的身世▾

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「我沒有不要你，你沒有又被丟下。」媽把奶皮帶回家當天，也是用貓籠把牠接回來，或許貓籠讓牠聯想起過去的傷心回憶，所以牠才會那麼抗拒。

媽把奶皮的故事放到台灣網上討論區Dcard，引來不少網民留言，大家都為奶皮的反應感到心疼，「奶皮的眼睛好無辜，真是有靈性的孩子。」、「看完眼眶濕濕的真的好心疼」、「牠的眼神感覺到有一股濃濃的哀傷，好心疼！」

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