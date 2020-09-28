黃大仙救貓│馬騮誤把小貓當孩子　網民趁群猴打架　一招火速救走

相信大家都有聽過《泰山》的故事，主角泰山被猩猩帶大，發展出跨物種的親情。 早前，有網民在社交平台發文，指在黃大仙沙田坳道遇見一隻猴子抱著一隻小貓，並把牠當成自己的子女。昨日（9月27日），有熱心網民前往該處嘗試救走小貓。

網民行山期間發現猴子抱著小貓。（facebook截圖）

日前，有網民在facebook群組「香港行山路綫及資訊谷」發文，指在黃大仙沙田坳道遇見一隻猴子抱著一隻小貓，猴子更把小貓當作自己的子女。他續指，曾經向猴子示意，要牠放下小貓，結果遭猴子張牙舞爪，最後牠帶著小貓爬走。有關帖文被轉發到多個寵物群組，不少網民都擔心小貓的安全。

昨日（9月27日）另一位網民在facebook群組「天下貓貓一樣貓」發文，交代小貓去向。網民指出，當時猴子因搶花生而跟其他猴子打架，小貓被牠們「踩來踩去」，在迅雷不及掩耳的一刻，網民決定這樣做救走小貓。

▾▾▾網民到底怎樣救貓？點撃圖片放大：看後續▾▾▾

+ 4 + 4 + 4

「貓B情況好虛弱，無乜力、無叫，感謝各位資訊。」網民今天下午亦發文更新小貓狀況，指小貓年約三、四星期，健康並無大礙，現取名為「悟空」由於網民家中有貓，無法帶貓回去照顧，最終把小貓交托於暫托義工照顧。

引發網上罵戰

網民對於救貓一事評價好壞參半。部分網民認為從猴子的行為，可以看出牠很重視小貓，不應把牠們分開。部分網民則擔心小貓的安危，怕猴子不懂得照顧小貓。救走小貓的網民及後回應：「其實馬騮仔都好保護貓B，而貓B亦都好黐馬騮仔。只可惜馬騮仔暫時真係唔適合照顧貓B。希望馬騮仔同貓B都唔好唔開心。」

▾▾▾猴子抱走小貓時有發生？往下拉繼續看暖心寵物故事▾▾▾

以往曾有不少動物救助失去父母的小貓、小狗，這些動物不時被網民大讚，備受好評。然而，這個情況套用在台灣的獼猴身上，似乎並不適用。

早前，有網民發現有獼猴抱著小貓，於是在網上發文求助，部份網民提前把牠射殺。義工深怕獼猴受傷，於是出面救走小貓，卻意外遇到令人心碎的情景。

▾▾▾點撃圖片放大：看獼猴抱走貓實錄▾▾▾