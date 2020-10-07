積羅素｜天氣轉涼不用蓋被也覺得熱　爸床上照公開　嚇呆所有網民

撰文：何東緯
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天氣轉涼，有沒有想過如果被一堆狗狗圍着，會是件很溫暖的事？
這張爸爸被積羅素犬重重圍着的相片，火速在網上瘋傳，全因為網民覺得這實在太誇張了，甚至質疑是改圖。可是，在看到爸爸的深情留言後，所有人都被感動了，縱然養這麼多狗狗要花很多時間、金錢及精神，但換來的是用金錢沒法衡量的東西。
泰國爸爸分享與狗狗們的合照，這裏只是其中一部分狗狗。（fb@หมาวัดหลวง）
這張爸爸被積羅素犬團團包圍的相片，來自泰國網民所分享。起初許多人都覺得這只是複製貼上的技倆，不是真圖。不過，認真細看下，隻隻狗的睡姿都不盡相同，牠們都乖巧地陪爸爸進入夢鄉，實在感到無盡的暖意。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
【點擊圖片放大看床上照，是什麼令網民嚇呆】
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這些震撼的床照，令網民感到極驚訝。床上的每個空間，都是塞滿了狗狗，幾乎是零空隙了。「最暖的互動抱枕」、「真的很有愛，要照顧這麼多狗狗，牠們每隻毛色都很美」、「換了是我早已崩潰，想到要一隻隻替牠們洗澡，我先投降了」、「能記下每隻狗狗的名字嗎？」、「愛無分彼此，付出雖然很多，但回饋一定也不少」。
【每隻狗狗都值得被愛，點擊圖片放大看，來自美國的混種狗「Ｍya」，牠的外表激似狐狸，令牠在網上聲名大噪，其Instagram吸引多達5萬粉絲追蹤！】
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