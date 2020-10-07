積羅素｜天氣轉涼不用蓋被也覺得熱　爸床上照公開　嚇呆所有網民

天氣轉涼，有沒有想過如果被一堆狗狗圍着，會是件很溫暖的事？

這張爸爸被積羅素犬重重圍着的相片，火速在網上瘋傳，全因為網民覺得這實在太誇張了，甚至質疑是改圖。可是，在看到爸爸的深情留言後，所有人都被感動了，縱然養這麼多狗狗要花很多時間、金錢及精神，但換來的是用金錢沒法衡量的東西。