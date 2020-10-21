天下貓貓一樣貓fb群組被刪4日後重開　突然被消失竟因這無理原因

全港最多貓奴加入的facebook群組「天下貓貓一樣貓」上星期四（10月15日）下午3時許突然被fb刪除。版主Antony Leung與fb交涉多日後，群組終於在前日（10月19日）下午5時許解封。Antony指，群組被刪懷疑是因為一個無理原因。

「天下貓貓一樣貓」群組上星期四突然被facebook刪除。（天下貓貓一樣貓圖片）

天下貓貓一樣貓群組在2014年成立，至今已經有近23萬用戶加入，是最多香港愛貓之人加入的貓群組。群組被刪之後，Antony隨即成立了「天下貓貓臨時群組」，並發起了「#撐天下貓貓一樣貓群組重開」Hashtag行動，希望能夠引起fb關注。Antony亦曾向多位議員求助，欲更直接向fb了解刪群原因。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

期後Antony亦曾電郵到fb相關部門，講解群組的重要性，但都不獲回覆。最後天下貓貓一樣貓群組終於在10月19日解封，Antony指fb沒有向他解釋刪除群組的原因，惟他懷疑群組被fb突然刪除，可能是因為這個無理理由……

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Antony指，他們會重新檢視fb的各類守則，防止類似事件重演， 日後亦會更小心處理群組帖文。他亦感謝大眾貓奴幫忙傳遞加入臨時群組的訊息，令群組在短時間內，已有過萬會員加入，讓有需要的貓貓可以得到幫助。

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