過百貓被集體屠殺？圍觀者還蹲下致哀　網民第一眼見嚇到崩潰

有時候眼睛看到的，也未必是真實情況。 第一眼看到這畫面時，許多人都有種不安感覺，似乎是貓咪們集體被毒害，全是僵硬的屍首躺在地上。但其實只要細心觀察，便可留意在場的人有些帶着貓籠，圍觀者也未有帶着悲傷的神情，因為這裏的貓咪全都活着！

過百貓咪看似僵硬，一動又不動令人感到不安。（佛統府那空猜畜牧辦公室）

這張相片由泰國佛統府那空猜畜牧辦公室所分享出來，當中看到有近百隻貓咪，一動也不動地平躺在地上，神情僵硬動作一致，驟眼看到以為牠們都已喪命。不少人即時罵了髒話，更指要聲討殺貓的人。

但事情真相絕非如此，有眼利網民在相片中已看到，圍觀者神情輕鬆甚至略帶期望，而圖片說明文字更為大家解開了疑團。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟貓咪們發生了什麼事，為何全都倒下了？】

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這些相片很容易令人引起誤會，但當知道真相後，網民們都笑了。「差點以為是吃貓肉的新聞」、「原來是淡淡兒的蛋蛋哀傷」、「強迫症發作，想替貓咪們分顏色烈好隊」、「排得太整齊，我還以為那些貓被殺了，真的嚇很大」、「一覺醒來，蛋蛋都不見了」、「希望這好心的事，能推行到更多地區」。

▾▾▾只看相片的話，很容易引起誤會。點擊圖片觀看，主人見黃貓斷掌，大感震驚！▾▾▾

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【眼看的東西並不可靠，竟然出現了6腳貓】